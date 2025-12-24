DE
La police rétablit les faits
Une bagarre entre ados dérape à Lausanne et affole les réseaux

Une bagarre entre adolescents a éclaté au MAD à Lausanne, lors d’une soirée dédiée aux 16–20 ans, dans la nuit de mardi à mercredi. Des messages en ligne évoquaient un ado poignardé et décédé, mais la police et le club assurent qu’aucun couteau n’a été retrouvé.
Publié: 14:00 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
Une fête au MAD à Lausanne, le samedi 26 juin 2021. (Image d'ilustration)
Photo: KEYSTONE
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Une bagarre entre ados a dégénéré dans la nuit de mardi à mercredi dans la boîte de nuit lausannoise du MAD. Des messages circulant sur les réseaux sociaux affirment qu'un ado aurait été poignardé et serait décédé, mais contactés par 20 Minutes, la police et le club démentent cette version des faits.

La soirée était spécialement organisée pour des jeunes entre 16 et 20 ans pour fêter le début des vacances de Noël. Les alcools forts étaient interdits mais les esprits se sont tout de même échauffés. Les vidéos relayées sur Internet montrent deux jeunes hommes en jeans et t-shirts blancs en train de se battre. L'un finit par prendre le dessus et frapper le deuxième, resté au sol.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Le bruit court que l'agression aurait fait une victime au couteau, mais la police et le MAD démentent cette version. Une personne a bien été transportée au CHUV après la bagarre, mais est sortie ce matin-même. De plus, les forces de l'ordre et le club déclarent n'avoir retrouvé aucun couteau sur place, ni avant ni après l'altercation. Igor Blaska, le patron du MAD, affirme que les jeunes ont été fouillés à leur entrée et avant l'arrivée de la police. Une enquête a été ouverte pour mieux comprendre les circonstances de cette bagarre. 

