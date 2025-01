1/2 Dans la vidéo, on voit plusieurs filles donner des coups de pied répétés sur la tête d'une jeune fille à terre. Photo: tiktok/ @dewinterthurer

Daniel Macher et Qendresa Llugiqi

Ce sont des images d'une brutalité sans nom qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux en Suisse alémanique. Un groupe de jeunes adolescentes a passé à tabac une autre fille et lui donne des coups de pied: une fois, deux fois, trois fois... On finit par perdre le compte. A cette violence s'ajoutent d'autres coups de poing et des insultes enragées: «petite salope», «petite pute».

Leurs voix s'entrechoquent, on n'entend plus que des cris, tandis qu'elles frappent encore et encore la jeune fille. Et l'horreur ne s'arrête pas là: en arrière-fond, on entend des rires et des ricanements de la part des autres filles qui filment l'attaque. La scène laisse sans voix.

La victime humiliée de la pire des manières

L'une des filles demande à une autre d'allumer la lumière pour «mieux voir la scène». A la fin de la vidéo, l'une des agresseuses demande où se trouvent les ciseaux. Ce qui se passe ensuite n'est pas clair.

Une autre séquence, que Blick possède, montre une jeune fille se faire entailler le cou avec un objet tranchant. Dans une autre séquence, elle se trouve dans une forêt et est forcée de se déshabiller. On ne sait pas s'il s'agit de la même fille que dans la première vidéo.

Le martyre ne s'est apparemment pas arrêté là

Partagée sur les réseaux sociaux par un compte nommé «DeWinterthurer», la vidéo du passage à tabac a suscité de nombreux commentaires. Le propriétaire du compte confie à Blick que certaines des filles l'ont même contacté. Ce qu'il trouve grave. «Les agresseuses se justifient aussi en discutant avec moi. Elles rendent la victime responsable, elle les aurait aussi insultées et menacées de mort. Elles n'ont aucun discernement!»

Interrogée par Blick, la police cantonale de Soleure confirme l'authenticité du matériel. «La police et le procureur des mineurs du canton de Soleure ont connaissance aussi bien de l'incident que des séquences vidéo qui ont été publiées sur Internet et sur les plateformes sociales», explique Bruno Gribi, porte-parole.

Une enquête pénale a été ouverte

L'agression s'est déroulée le 17 janvier entre 20h et 20h30 à la gare d'Oensingen (SO). La victime est une jeune fille de 16 ans qui «a été agressée physiquement et humiliée de diverses manières par un groupe de jeunes filles». «La victime a subi des blessures qui ont nécessité son hospitalisation», précise le porte-parole.

Une enquête pénale a déjà été ouverte contre les auteures présumées, six adolescentes de différentes nationalités âgées de 14 à 16 ans.

Blick dispose du matériel vidéo. La rédaction a toutefois décidé de ne pas le montrer.