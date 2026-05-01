DE
FR

Avec Thomas Wiesel sur scène
Lausanne: L'Union syndicale vaudoise organise un festival pour le 1er mai

A l'occasion du 1er mai, l'Union syndicale vaudoise a mis sur pied un «mini-festival de la gauche», à Lausanne, avec plusieurs artistes romands, dont l'humoriste Thomas Wiesel, en vedette. Un cortège militant aura lieu dès 17h, à la Riponne.
Publié: il y a 48 minutes
A 19h15, l'Esplanade de Montbenon accueillera une intervention gratuite de Thomas Wiesel, dont la mission sera de chambrer la gauche et les syndicats.
Photo: KEYSTONE
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

La météo est de son côté, en ce 1er mai, jour de la Fête du travail: l'Union syndicale vaudoise (USV) sort le grand jeu, à Lausanne, en organisant un événement gratuit, sorte d'hybride du cortège militant et du festival. «Comme on s'ancre dans une perspective de lutte durant toute l’année, on a saisi cette occasion pour proposer un moment à la fois politique et festif», se réjouit Dominique Gigon, responsable Suisse romande chez Syndicom.

Dès 17h, sur l'Esplanade de Montbenon, le rassemblement débutera par un discours d'ouverture dédié à l'initiative pour un salaire minimum cantonal, défendue par la gauche et des syndicats, et dont la campagne vient juste d'être lancée. Sur Instagram, Unia Vaud invite notamment les participants à s'unir «contre le chaos du dumping salarial», alors que les syndicats se mobiliseront dans toute la Suisse, ce vendredi. Le cortège partira de 17h30 pour rejoindre l'Esplanade de Montbenon, au rythme de la fanfare militante. 

A lire aussi
Les syndicats descendent dans les rues pour défendre les salaires et les emplois
50 localités touchées
Les syndicats descendent dans les rues pour défendre les salaires suisses
Pierre-Yves Maillard s'attaque à l'initiative de l'UDC
«Pas de Suisse à 10 millions»
Pierre-Yves Maillard s'attaque à l'initiative de l'UDC

À 19h15, le conseiller aux Etats Pierre-Yves Maillard (PS/VD), président de l'Union syndicale suisse, livrera un second discours, pour s'opposer à l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions». 

Thomas Wiesel sera libre de «sabrer la gauche»

Mais cet événement politique se veut aussi familial et empreint d'auto-dérision, puisqu'une soirée festive prendra ensuite le relais, avec une intervention de l'humoriste lausannois Thomas Wiesel, dont la mission sera de chambrer Pierre-Yves Maillard, en rebondissant sur les discours donnés plus tôt dans la soirée. «Il sera libre de sabrer la gauche, sourit Dominique Gigon. On verra bien ce qu'il va nous proposer!» 

Ce premier show sera suivi d'une partie musicale incluant l'électro folklorique du groupe Radio Tutti, ainsi que l'électro pop de l'artiste romand Sami Galbi. Des stands de nourriture et de boissons accueilleront «toutes les personnes qui voudront nous rejoindre après le travail», note l'organisateur. Pour terminer la soirée, une «after-party» aura lieu à Pôle Sud dès 23h30.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus