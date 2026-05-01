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50 localités touchées
Les syndicats descendent dans les rues pour défendre les salaires et les emplois

Pour le 1er Mai, les syndicats défilent dans toute la Suisse pour défendre salaires et emplois. Ils appellent à rejeter l’initiative de l’UDC qu’ils jugent menaçante pour les travailleurs.
Publié: 06:46 heures
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Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
Le président de l'USS, le conseiller aux Etats Pierre-Yves Maillard, s'exprimera à Lausanne.
Photo: Philippe Rossier
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AFP Agence France-Presse

A l'occasion de la Journée des droits des travailleurs et travailleuses ce vendredi 1er Mai, les syndicats défilent dans une cinquantaine de localités suisses. Le mot d'ordre: «Défendre les salaires et les emplois. Non au repli sur soi».

L'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» menace emplois et salaires, estime l'Union syndicale suisse dans un communiqué. Selon elle, la fin de la libre circulation des personnes impliquerait la fin de la protection des salaires. «L'affaiblissement des contrôles ouvrirait le voie au dumping salarial», craint l'USS. A l'occasion du 1er Mai, la faîtière appelle à faire barrage à cette initiative.

Le président de l'USS, le conseiller aux Etats Pierre-Yves Maillard, s'exprimera à Lausanne. Le conseiller national Cédric Wermuth, co-président du Parti socialiste, ira à Baden (AG) et à Langenthal (BE). Sa co-présidente, la conseillère nationale Mattea Meyer, sera quant à elle à Unterseen, dans l'Oberland bernois. Les deux conseillers fédéraux de gauche prendront eux aussi la parole. Beat Jans sera à Bienne (BE) et Soleure, alors qu'Elisabeth Baume-Schneider se rendra à Liestal (BL).

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