Suite à la chute inattendue de deux cèdres à Lausanne, la Municipalité a effectué des contrôles supplémentaires sur 108 grands cèdres. Les résultats sont rassurants, n'ayant révélé aucun symptôme préoccupant ou fragilité particulière.

Rassurez-vous: les cèdres de Lausanne ne vous tomberont pas sur la tête

Rassurez-vous: les cèdres de Lausanne ne vous tomberont pas sur la tête

ATS Agence télégraphique suisse

A la suite de la chute inattendue de deux cèdres à moins de deux ans d'intervalle sur le territoire lausannois, la Municipalité avait décidé fin août d'aller «faire le tour» de ses grands cèdres. Pas moins de 108 sujets ont ainsi fait l'objet d'un contrôle supplémentaire. Les résultats s'avèrent rassurants.

«Ces contrôles n'ont pas permis d'identifier des symptômes préoccupants ou des fragilités particulières», a indiqué à Keystone-ATS Michaël Rosselet, délégué aux arbres de la Ville de Lausanne. Il s'agissait d'un contrôle visuel complémentaire, visant à s'assurer de la santé et de la stabilité des cèdres concernés, selon lui.

Seules quelques «interventions mineures», telles que de légères tailles de rééquilibrage, d’allègement ou de soins du sol, ont été menées pour assurer la conservation de ces arbres dans de bonnes conditions, détaille-t-il.

Le délégué aux arbres se veut toutefois humble face aux forces de la nature. «Les aléas climatiques surviennent aujourd'hui avec une fréquence accrue et (...) constituent toujours un défi au regard de la santé des arbres en général et des cèdres en particulier», souligne Michaël Rosselet.

Environ 400 cèdres à Lausanne

Le Service des parcs et domaines procède à une vérification annuelle de l'ensemble des arbres dont la ville a la gestion. Le contrôle est avant tout visuel, mais des examens complémentaires à l'aide d'instruments tels que tomographes, résistographes ou tests de traction peuvent être réalisés si nécessaires.

«Un soin particulier est dans ce cadre toujours porté aux cèdres du territoire communal pour leur assurer une longue vie malgré les chocs climatiques actuels, telles les sécheresses ou les pluies intenses», relève Michaël Rosselet. Au total, près de 400 cèdres sont recensés sur le territoire lausannois, dont 183 en mains de la Ville et environ 200 en mains privées.

Pour mémoire, les deux arbres ayant chuté de manière inattendue étaient des cèdres de l'Atlas presque bicentenaires, tous deux sous la gestion de propriétaires privés. Le premier, situé à l'avenue de Cour devant le siège du groupe Vaudoise Assurances, s'était déraciné en plein jour un mercredi de décembre 2023.

Le second a basculé le 20 août dernier en fin de soirée dans la cour d'un immeuble du quartier de Pré-du-Marché. Les deux événements n'avaient causé que des dégâts matériels.