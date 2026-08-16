DE
FR

Un individu aux «comportements suspects» interpellé
Le quartier lausannois de la Borde bouclé après une intervention de la police

Une importante intervention de police a eu lieu dimanche après-midi dans un immeuble du chemin des Crêtes à Lausanne. Le secteur de la Borde a été temporairement fermé au trafic.
Publié: 19:11 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
Le Groupe d'intervention de la police lausannoise a été dépêché sur place. (archives.)
Photo: keystone-sda.ch
LEO_FACE (1).png
Leo VonlanthenJournaliste Blick

Une importante opération de police a eu lieu dimanche après-midi dans un immeuble du chemin des Crêtes, à Lausanne, entraînant la fermeture au trafic du quartier de la Borde. La police de Lausanne a confirmé l'information après le signalement d'un lecteur de Blick.

«Nous avons été informés par des témoins autour de 15h30 de comportements suspects de la part d’un individu se trouvant à l’intérieur de son appartement», indique l'entité communication du service de presse de la police lausannoise. Des unités d'intervention et d'actions de proximité, le Groupe d'intervention ainsi qu'un négociateur de la Police municipale ont été dépêchés sur place. 

Leur présence a permis l'interpellation de l'individu. Celui-ci «n'a pas représenté de menace pour la population», précise la police. Le périmètre a été fermé au trafic à titre préventif. Les bus ont néanmoins pu continuer de circuler. Les routes seront ouvertes à la circulation «dès que possible», conclut la police.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus