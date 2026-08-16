Une importante intervention de police a eu lieu dimanche après-midi dans un immeuble du chemin des Crêtes à Lausanne. Le secteur de la Borde a été temporairement fermé au trafic.

Le quartier lausannois de la Borde bouclé après une intervention de la police

Le quartier lausannois de la Borde bouclé après une intervention de la police

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Une importante opération de police a eu lieu dimanche après-midi dans un immeuble du chemin des Crêtes, à Lausanne, entraînant la fermeture au trafic du quartier de la Borde. La police de Lausanne a confirmé l'information après le signalement d'un lecteur de Blick.

«Nous avons été informés par des témoins autour de 15h30 de comportements suspects de la part d’un individu se trouvant à l’intérieur de son appartement», indique l'entité communication du service de presse de la police lausannoise. Des unités d'intervention et d'actions de proximité, le Groupe d'intervention ainsi qu'un négociateur de la Police municipale ont été dépêchés sur place.

Leur présence a permis l'interpellation de l'individu. Celui-ci «n'a pas représenté de menace pour la population», précise la police. Le périmètre a été fermé au trafic à titre préventif. Les bus ont néanmoins pu continuer de circuler. Les routes seront ouvertes à la circulation «dès que possible», conclut la police.