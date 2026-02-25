DE
Un rôle clé dans un réseau international
Transporter de cocaïne contre des nouvelles dents: le curieux deal d'un père avec son fils

Un père et son fils ont convoyé près de 40 kilos de cocaïne entre Rotterdam, Padoue et Lausanne. Jugé par défaut le 24 février à Lausanne, le fils fait face à de graves accusations.
Publié: 12:46 heures
Mathilde JaccardJournaliste Blick

En échange de cadeaux, un père a embarqué son fils dans une criminelle aventure. Le duo, originaire d’Italie, a transporté près de 40 kilos de cocaïne entre Rotterdam, Padoue et Lausanne. Le fils, accusé de graves infractions à la loi sur les stupéfiants, a été jugé par défaut mardi 24 février à Lausanne, selon les informations rapportées par «24 heures» le même jour. 

Père et fils utilisaient une roue de secours trafiquée pour cacher la drogue dans le coffre d’une Citroën. Le père aurait effectué onze trajets avec son rejeton, convoyant au moins 1,6 kg de cocaïne par voyage. Pour chaque transport, il touchait 1500 francs.

Des nouvelles dents contre de la cocaïne

Les enquêteurs estiment que le père a importé 44,8 kilos de cocaïne en Suisse, tandis que son fils aurait participé à l’acheminement de 17,6 kilos au total. En échange, le père offrait des cadeaux à son fils, comme des vêtements, des chaussures… et même des nouvelles dents.

Leur dernier transport a été interrompu en décembre 2021, lorsque les autorités les ont arrêtés à Yverdon-les-Bains, précise le quotidien vaudois. Ils venaient de livrer 1,6 kg de cocaïne à la tristement célèbre rue de Genève 85, un immeuble connu comme plaque tournante du trafic dans le canton. Lors de leur interpellation, dix paquets de drogue ont été retrouvés dans les sous-vêtements du père.

Mais c’est un chien policier qui a déniché la cachette principale: un pneu entaillé à la place de la roue de secours. Le jugement de l’affaire sera rendu prochainement. Selon «24 heures», le père et son fils jouaient un rôle clé dans un réseau international reliant les Pays-Bas, l’Italie et la Suisse.

