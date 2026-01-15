La commune de Crans-Montana se sépare de son communiquant

La commune de Crans-Montana change de communicant

Thierry Meyer ne collabore plus avec la commune de Crans-Montana. Le mandat de l’ancien rédacteur en chef de «24 Heures» a pris fin après la conférence de presse du 7 janvier, selon une information de Keystone-ATS.

Le jour même, la commune a passé un accord avec une société vaudoise de conseil en gestion de crise. Elle peut depuis un peu plus d’une semaine, s’appuyer sur le travail de deux experts externes, afin, notamment, d’œuvrer à la question de la communication en lieu avec cette affaire.

«On s'excuse de tout»

Le 7 janvier dernier, la conférence de presse mise sur pied au Centre des congrès du Régent avait tourné à l’exercice d’équilibrisme pour le président de Crans-Montana, Nicolas Féraud. L'homme politique du Haut-Plateau avait notamment été attaqué par plusieurs journalistes italiens demandant sa démission.

A cette occasion, Nicolas Féraud n'avait pas adressé d'excuse aux victimes de l'incendie du bar «Le Constellation», au nom de la municipalité, s'attirant énormément de critiques. Trois jours plus tard, la vice-présidente Nicole Bonvin Clivaz avait pris la parole, au nom de la municipalité, lors d'une interview à la RTS. «On s'excuse de tout, de cette tragique nuit.»

Source: ATS