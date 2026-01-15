La commune de Crans-Montana se sépare de son communiquant

Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
- Le co-gérant du bar et sa femme ont été entendus en qualité de prévenus. Jacques Moretti a été placé en détention préventive.
La commune de Crans-Montana admet mardi 6 janvier «un manquement» dans les contrôles de sécurité de cet établissement.
La Suisse a observé une minute de silence lors de la journée de deuil national le vendredi 9 janvier.
La commune de Crans-Montana change de communicant
Thierry Meyer ne collabore plus avec la commune de Crans-Montana. Le mandat de l’ancien rédacteur en chef de «24 Heures» a pris fin après la conférence de presse du 7 janvier, selon une information de Keystone-ATS.
Le jour même, la commune a passé un accord avec une société vaudoise de conseil en gestion de crise. Elle peut depuis un peu plus d’une semaine, s’appuyer sur le travail de deux experts externes, afin, notamment, d’œuvrer à la question de la communication en lieu avec cette affaire.
«On s'excuse de tout»
Le 7 janvier dernier, la conférence de presse mise sur pied au Centre des congrès du Régent avait tourné à l’exercice d’équilibrisme pour le président de Crans-Montana, Nicolas Féraud. L'homme politique du Haut-Plateau avait notamment été attaqué par plusieurs journalistes italiens demandant sa démission.
A cette occasion, Nicolas Féraud n'avait pas adressé d'excuse aux victimes de l'incendie du bar «Le Constellation», au nom de la municipalité, s'attirant énormément de critiques. Trois jours plus tard, la vice-présidente Nicole Bonvin Clivaz avait pris la parole, au nom de la municipalité, lors d'une interview à la RTS. «On s'excuse de tout, de cette tragique nuit.»
Source: ATS
Les familles de victimes italiennes de Crans reçues par le pape
Le pape Léon XIV reçoit jeudi en audience au Vatican des familles de jeunes Italiens décédés dans l’incendie du Nouvel An à Crans-Montana (VS), indique l'agence de presse italienne Adnkronos. L'audience est prévue à 12h15 au Palais du Vatican. Dans la foulée, les familles seront reçues au palais Chigi, siège du gouvernement italien.
Selon les informations données le 5 janvier, six adolescents italiens âgés de 15 à 17 ans figurent parmi les 40 morts du bar Le Constellation dévasté par un terrible incendie dans la nuit de Nouvel An. Une dizaine d'Italiens figurent en outre parmi les 119 blessés.
Source: ATS
Les parents de Cyane P* contestent la relation évoquée avec la famille Moretti
Après le tragique incendie de Crans-Montana, les parents de la serveuse Cyane P* ont pris la parole par l’intermédiaire de leur avocat. Dans un communiqué, ils réfutent l’idée d’une grande proximité entre leur fille et la famille Moretti, telle qu’elle a pu être évoquée.
«La famille de Cyane – déjà submergée par la douleur immense liée à la perte de leur fille et sœur – est profondément affectée par certaines déclarations parues dans la presse, en particulier celles concernant la nature prétendue de la relation entre Cyane et le couple Moretti.» Pour rappel, Jessica Moretti avait déclaré devant le Ministère public que Cyane était pour elle «comme une petite sœur».
A plusieurs reprises, la proximité entre Cyane et les Moretti a été mise en avant. Or, selon le communiqué, celle-ci ne correspond pas à la réalité. «Cyane et le couple Moretti ne se sont jamais tutoyés. Cela ressort clairement des échanges très professionnels qu’ils ont eus, y compris le jour même de l’incendie.»
Selon les proches de la jeune femme, Cyane travaillait sans relâche, enchaînant des «journées interminables», débutant la journée au restaurant «Senso» et ne s’achevant qu’à l’aube au bar «Le Constellation». Une juridiction prud’homale a déjà été saisie.
«Elle avait le sentiment d’être exploitée», rapportent ses parents. «Peu avant sa mort, Cyane confiait à sa famille son épuisement profond, tant physique que psychique. Elle exprimait son incompréhension face à ce qu’elle percevait comme un manque d’empathie et de considération de la part de ses employeurs.»
Le Valais interdit les engins pyrotechniques à l'intérieur
Deux semaines après l'incendie de Crans-Montana, le Valais a décidé mercredi d'interdire l'usage d'engins pyrotechniques dans les établissements destinés à recevoir du public. Il va aussi octroyer une aide financière urgente aux victimes de l’incendie.
«Le Conseil d'Etat a décidé d'interdire l'usage d'engins pyrotechniques dans les établissements destinés à recevoir du public», écrit le gouvernement valaisan dans un communiqué. Le canton de Vaud avait déjà décidé la semaine dernière d'interdire de tels engins dans les établissements publics, en réaction au drame de Crans-Montana.
Le Conseil d'Etat valaisan a également débloqué un fonds pour les victimes de l'incendie. Un montant forfaitaire de 10'000 fr. sera mis à disposition pour chaque victime hospitalisée ou décédée, indique-t-il.
Un établissement vaudois pleure sept élèves
Le collège Champittet de Pully (VD) est en deuil suite à la disparition de sept élèves et anciens élèves décédés dans l'incendie de Crans-Montana. «Nous nous souviendrons de ces élèves et honorerons leur mémoire», écrit le collège dans un communiqué commémoratif.
Parmi les victimes figurent trois élèves actuels – Arthur, Nathan et Diana – et quatre anciens élèves – Alicia, Guillaume, Trystan et Noa. Au total, 40 personnes ont perdu la vie dans l'accident et 116 personnes ont été blessées, dont certaines grièvement.
Le «Héros de Crans-Montana» a été enterré en Serbie
Stefan I. travaillait comme agent de sécurité au «Constellation». Lors du terrible incendie survenu la nuit du Nouvel-An, ce citoyen serbe aurait non seulement permis à plusieurs clients de sortir du bar, mais il serait ensuite retourné à l'intérieur de l'établissement pour tenter de sauver d’autres personnes. Un geste qui lui a coûté la vie. Depuis, les médias serbes lui ont accolé le surnom de «héros de Crans-Montana».
Vendredi dernier, Stefan I. a été inhumé dans son pays natal. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à la cérémonie, rapporte le média «Serbian Times». Plus d’une centaine de compatriotes vivant en Suisse auraient également fait le déplacement.
Sa commune d’origine, Ljig, a décrété une journée officielle de deuil. Les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments publics et les événements annulés. Devant la maison familiale où il a grandi, proches et habitants se sont recueillis, déposant fleurs et bougies, selon le journal local Blic.
Lors de la cérémonie commémorative officielle organisée vendredi à Crans-Montana (VS), l’ambassadeur de Serbie en Suisse, Ivan Trifunović, a salué la mémoire du responsable de sécurité.: «Je souhaite rendre un hommage particulier à Stefan I., qui a perdu la vie en tentant héroïquement de sauver les autres. Son altruisme et son humanité incarnent les plus hautes valeurs.»
Un restaurateur de Crans-Montana accable les Moretti dans un témoignage
Jean-Daniel Clivaz, restaurateur à Crans-Montana, a affirmé lundi dans l'émission «Quarta Reppubblica», diffusée sur la chaîne italienne Rette 4 que Jacques Moretti savait déjà, lors des travaux de rénovation du «Constellation», que la mousse fixée au plafond pouvait représenter un danger. «Je lui ai dit: 'Fais attention à ce que tu fais, attention aux matériaux que tu utilises'. Il m’a répondu calmement: 'Ne t’inquiète pas, je prends toutes les précautions nécessaires'», a-t-il affirmé.
Mardi, Jean-Daniel Clivaz a répété ses propos au quotidien «24 Heures». Selon lui, le les Moretti auraient réalisé les travaux en 2015 «entièrement seuls». «Nous les avons tous vus dans le village faire ces travaux. Ils ont posé cette mousse en sachant qu’ils n’avaient pas le droit de le faire», a-t-il déclaré.
Jean-Daniel Clivaz soutient également que Jessica Moretti aurait fui le bar en flammes, la caisse sous le bras, dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Il dit tenir ces informations d’un témoin oculaire, qui aurait déjà été entendu par le Ministère public valaisan. Le quotidien italien «La Repubblica» avait évoqué l’existence supposée d’une vidéo de surveillance. Sollicité par Blick, le Ministère public n’a pas répondu à propos de ces images.
Si Jacques Moretti devait s’avérer conscient du danger, l’accusation ne porterait alors plus sur un homicide par involontaire, mais sur un homicide par dol éventuel, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.
Jessica Moretti mise aux bénéfices de mesures de substitution
Le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (TMC) a décidé mardi d'imposer des mesures de substitution à la détention provisoire à Jessica Moretti, la gérante du bar «Le Constellation» de Crans-Montana. Il valide ainsi une demande du Ministère public.
Il s'agit des mesures classiques consistant en l'interdiction de quitter la Suisse, l'obligation de déposer tous ses documents d'identité et de séjour auprès du Ministère public (MP), l'obligation de se présenter quotidiennement auprès d'un poste de police et l'obligation de verser des sûretés adéquates, a indiqué le TMC.
«La fixation des sûretés nécessitant une instruction minutieuse, leur montant sera arrêté ultérieurement», précise-t-il. Selon lui, le MP n'ayant pas requis la détention provisoire, cette mesure de contrainte ne pouvait pas être ordonnée. A ce stade de l'enquête, Jessica Moretti demeure présumée innocente.
Lundi, le TMC avait ordonné la détention provisoire pour une durée initiale de trois mois de Jacques Moretti, en raison de l'existence d'un risque de fuite.
Source: ATS
Le Grand Conseil a observé une minute de silence
Le Grand Conseil vaudois a observé une minute de silence, mardi après-midi, en hommage aux victimes du drame de Crans-Montana. Au nom du Parlement, son président Stéphane Montangero a exprimé ses condoléances «les plus sincères et les plus attristées» aux familles et proches des victimes.
A l'occasion de cette première séance de l'année, Stéphane Montangero a aussi transmis «un message de soutien et de solidarité» aux personnes blessées, encore hospitalisées ou non. Le premier citoyen du canton a également adressé «une pensée respectueuse et reconnaissante» à l'ensemble des personnes qui sont intervenues lors de l'incendie, à toute la chaîne de secours.
Stéphane Montangero a aussi eu un mot de soutien pour les autorités valaisannes, à commencer par le président du Conseil d'Etat Mathias Reynard, lesquelles ont dû assumer «une tâche dont personne ne peut se représenter».
Source: ATS
L'Italie veut se porter partie civile après l'incendie de Montana
L'Italie veut se porter partie civile dans la procédure sur l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS). Elle exige que «toute la clarté» soit faite sur ce drame, a déclaré mardi le ministre des affaires étrangères Antonio Tajani.
Le gouvernement italien «suit depuis le début avec la plus grande attention l'évolution des enquêtes, tant en Suisse qu'en Italie», a déclaré le chef de la diplomatie transalpine lors d'une intervention devant le Sénat.
Source: AFP
Les assurances souscrites prévoient une couverture «limitée», prévient Axa
Les contrats d'assurance souscrits par la commune suisse de Crans-Montana et par le bar Constellation, où s'est produit un incendie meurtrier la nuit du Nouvel An, ne prévoient qu'une «somme d'assurance limitée» et «sans doute pas suffisante», a indiqué Axa Suisse, leur assureur responsabilité civile. «Tant la commune que le bar ont souscrit» chez Axa Suisse «des produits standard, usuels pour la branche, avec une somme d'assurance limitée par contrat», a déclaré Axa France mardi à l'AFP, après une communication de sa branche suisse aux médias locaux les jours précédents.
«En fonction des responsabilités, les sommes d'assurance – stricto sensu – prévues par les polices souscrites par la commune et du bar ne seront sans doute pas suffisantes pour prendre en charge tous les dommages financiers subis par les personnes blessées et les familles des défunts», a averti Axa Suisse dans une déclaration écrite.
La fourchette pour un contrat standard de responsabilité civile pour des acteurs comme le bar ou la municipalité se situe entre 10 et 20 millions de francs (soit 10,7 à 21,4 millions d'euros), selon une source proche du dossier. Cependant, «la responsabilité pour le dommage causé ne pourra être établie qu'à l'issue de l'enquête (pénale) en cours», a communiqué la branche suisse de l'assureur tout en affirmant qu'il remplirait «pleinement (se)s engagements en tant qu'assureur responsabilité civile».
Source: AFP