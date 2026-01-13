DE
FR

Incendie de Crans-Montana
Les assurances souscrites prévoient une couverture «limitée», prévient Axa

Les assurances souscrites pour le bar Constellation à Crans-Montana prévoient des montants limités, selon Axa Suisse. Elles pourraient ne pas suffire pour prendre en charge tous les dommages financiers subis par les personnes blessées.
Publié: il y a 43 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
1/2
Un contrat standard de responsabilité civile pour des acteurs comme le bar ou la municipalité se situe entre 10 et 20 millions de francs.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les contrats d'assurance souscrits par la commune suisse de Crans-Montana et par le bar Constellation, où s'est produit un incendie meurtrier la nuit du Nouvel An, ne prévoient qu'une «somme d'assurance limitée» et «sans doute pas suffisante», a indiqué Axa Suisse, leur assureur responsabilité civile. «Tant la commune que le bar ont souscrit» chez Axa Suisse «des produits standard, usuels pour la branche, avec une somme d'assurance limitée par contrat», a déclaré Axa France mardi à l'AFP, après une communication de sa branche suisse aux médias locaux les jours précédents.

«En fonction des responsabilités, les sommes d'assurance – stricto sensu – prévues par les polices souscrites par la commune et du bar ne seront sans doute pas suffisantes pour prendre en charge tous les dommages financiers subis par les personnes blessées et les familles des défunts», a averti Axa Suisse dans une déclaration écrite. L'incendie de ce bar de la station de ski de Crans-Montana a fait 40 morts – principalement des adolescents et jeunes adultes – et 116 blessés. Une enquête a été ouverte pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence.

Axa propose «une table ronde»

La fourchette pour un contrat standard de responsabilité civile pour des acteurs comme le bar ou la municipalité se situe entre 10 et 20 millions de francs (soit 10,7 à 21,4 millions d'euros), selon une source proche du dossier. Cependant, «la responsabilité pour le dommage causé ne pourra être établie qu'à l'issue de l'enquête (pénale) en cours», a communiqué la branche suisse de l'assureur tout en affirmant qu'il remplirait «pleinement (se)s engagements en tant qu'assureur responsabilité civile».

A lire aussi
Charlie Hebdo revient à la charge avec une autre caricature
Drame de Crans-Montana
Charlie Hebdo revient à la charge avec une autre caricature
La jeune serveuse au casque filmée à Crans-Montana a été identifiée
«Sans aucun doute une victime»
La jeune serveuse au casque filmée à Crans-Montana a été identifiée

«Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités et les instances concernées pour que l'égalité de traitement à l'égard des personnes lésées puisse être garantie dans tous les cas de figure. Les personnes concernées bénéficient d'une prise en charge médicale indépendamment de la détermination des responsabilités», a ajouté l'assureur. Axa propose «une table ronde réunissant (...) toutes les parties impliquées (représentants des victimes et des pouvoirs publics, assureurs responsabilité civile, accidents et maladie), afin de définir des solutions simples et viables sur le long terme, destinées à prendre en charge les dommages financiers subis par les personnes blessées et les familles des défunts».

L'assureur propose aussi «d'apporter son expertise et son expérience dans la gestion de catastrophes à cette table ronde». Au niveau du groupe, l'exposition financière de ce dossier ne met pas en danger les comptes d'Axa, a-t-il indiqué.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus