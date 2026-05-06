En janvier, la police vaudoise a interpellé deux jeunes hommes en train de taguer un pont sous l'A9. L'un d'eux est soupçonné d’avoir causé des dégâts pour des dizaines de milliers de francs.

Bombe (de peinture) à la main, un tagueur arrêté par la police vaudoise

Bombe (de peinture) à la main, un tagueur arrêté par la police vaudoise

Léo Michoud Journaliste Blick

La police ne pouvait plus le voir en peinture, elle l'a pris en flagrant délit. «Depuis le mois d’août 2025, la Cellule graffitis de la police cantonale vaudoise mène une enquête portant sur une série de graffitis et de tags à Oron-la-Ville et à Vevey», communique la gendarmerie ce mercredi 6 mai.

Entre août 2025 et février 2026, «16 plaintes pénales pour dommages à la propriété ont été déposées», liste la police. Biens privés, bâtiments publics et mobilier urbain ont subi la loi d'un ou de plusieurs tagueurs.

Des dizaines de milliers de francs de dégâts

Résultat? Un montant total des dégâts estimé à plusieurs dizaines de milliers de francs et l'ouverture d'une procédure pénale par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Pour l'un d'eux, ce jeu du chat et de la souris a duré jusqu'au mois de janvier dernier. La police indique que «deux jeunes hommes âgés de 19 et 22 ans ont été interpellés en flagrant délit par des gendarmes de l’Unité de gendarmerie mobile de la Blécherette.»

Pris la main dans le sac

L'un deux était en pleine expression artistique sous un pont de l'autoroute A9, au Mont-sur-Lausanne. Le plus âgé des deux est soupçonné d'être «l’auteur de plusieurs dizaines de graffitis et tags commis dans les communes d’Oron-la-Ville et de Vevey».

La police a saisi «des bonbonnes de peinture ainsi que plusieurs marqueurs». Les deux jeunes gens ont été interrogés par la «Cellule graffitis» quelques jours plus tard. «À l’issue des auditions, les deux prévenus ont été relaxés par la police et restent à disposition des autorités pénales», précise encore le communiqué.