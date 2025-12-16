Le Centre Vaud s'est décidé ce mardi 16 à soutenir le candidat UDC. Ce faisant, il sauve l'Alliance vaudoise des droites et assure ses arrières en prévision du renouvellement complet du Conseil d'Etat et de ses 7 sièges, en février 2027, soit dans à peine plus d'un an.

Le Centre Vaud officialise son soutien au candidat UDC

Myret Zaki Journaliste Blick

Ce 16 décembre, l’assemblée générale du Centre Vaud a voté: elle soutiendra résolument la candidature de l’UDC Jean-François Thuillard à l’élection complémentaire au Conseil d’Etat vaudois du 8 mars prochain.

L'Alliance vaudoise confortée

Réunis en assemblée entre 19h et 21h, les membres du Centre Vaud «ont voté avec enthousiasme, dans leur très grande majorité, soit à environ 95%, en faveur d'un soutien au candidat UDC», nous confirme mardi soir Michele Mossi, président ad interim du Centre Vaud.

L'Alliance vaudoise (qui inclut le PLR, Le Centre et l'UDC), se voit donc plébiscitée et son rôle conforté. Le logo du Centre Vaud figurera sur les affiches du candidat Jean-François Thuillard aux côtés de ceux des autres partis de l'Alliance. «Le Centre souhaite reconduire l'énergie qu'il y a eu à l'élection du Conseil d'Etat de 2022», souligne Michele Mossi.

L'UDC veut être payée en retour

A l'époque, l’Alliance vaudoise avait profité au PLR et au Centre, en contribuant à faire élire Isabelle Moret et Valérie Dittli., et réélire Christelle Luisier. Le candidat UDC, Michaël Buffat, n'avait toutefois pas réussi à franchir le seuil nécessaire pour être élu. Aujourd’hui, l’UDC, dont le représentant Kevin Grangier préside l’Alliance, espère profiter en retour des avantages de l'Alliance.

Ce siège au Conseil d'Etat vaudois, qui reviendra au remplaçant de la socialiste démissionnaire Rebecca Ruiz, a des chances élevées d'être remporté par le socialiste Roger Nordmann, ancien conseiller national. Mais le candidat Jean-François Thuillard espère néanmoins, avec le soutien désormais acquis du Centre, faire mieux que ses prédécesseurs UDC.

Depuis le 13 décembre, on sait que les Vert’libéraux vaudois, qui ne font pas partie de l’Alliance vaudoise, ne présenteront pas de candidat. Ce parti de centre-droite jouera donc sa partie en solo.

Le Centre mise aussi sur 2027

Il restait donc, pour Le Centre Vaud, les seules options de soutenir ou non le candidat UDC. En cas de décision négative, Kevin Grangier avait mis en garde que cela pourrait signer la fin de l'Alliance, laissant entendre que Le Centre aurait sa part de responsabilité si la gauche devenait majoritaire aux élections générales de 2027.

Dès lors, si les membres du Centre vaudois ont décidé de miser ce 16 décembre sur Jean-François Thuillard comme seul candidat de la droite, c'est sans doute aussi en prévision du renouvellement complet du Conseil d'Etat et de ses 7 sièges le 28 février 2027. Soit dans à peine plus d'un an. Quand l'enjeu, pour la droite, sera bel et bien de rester majoritaire.