DE
FR

L’Alliance vaudoise est sauvée
Le Centre Vaud officialise son soutien au candidat UDC

Le Centre Vaud s'est décidé ce mardi 16 à soutenir le candidat UDC. Ce faisant, il sauve l'Alliance vaudoise des droites et assure ses arrières en prévision du renouvellement complet du Conseil d'Etat et de ses 7 sièges, en février 2027, soit dans à peine plus d'un an.
Publié: il y a 29 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
«Nos membres ont voté à environ 95% en faveur d'un soutien à M. Thuillard», confirme Michele Mossi.
Chroniques Teaser (2).png
Myret ZakiJournaliste Blick

Ce 16 décembre, l’assemblée générale du Centre Vaud a voté: elle soutiendra résolument la candidature de l’UDC Jean-François Thuillard à l’élection complémentaire au Conseil d’Etat vaudois du 8 mars prochain. 

L'Alliance vaudoise confortée

Réunis en assemblée entre 19h et 21h, les membres du Centre Vaud «ont voté avec enthousiasme, dans leur très grande majorité, soit à environ 95%, en faveur d'un soutien au candidat UDC», nous confirme mardi soir Michele Mossi, président ad interim du Centre Vaud.

L'Alliance vaudoise (qui inclut le PLR, Le Centre et l'UDC), se voit donc plébiscitée et son rôle conforté. Le logo du Centre Vaud figurera sur les affiches du candidat Jean-François Thuillard aux côtés de ceux des autres partis de l'Alliance. «Le Centre souhaite reconduire l'énergie qu'il y a eu à l'élection du Conseil d'Etat de 2022», souligne Michele Mossi.

L'UDC veut être payée en retour

A l'époque, l’Alliance vaudoise avait profité au PLR et au Centre, en contribuant à faire élire Isabelle Moret et Valérie Dittli., et réélire Christelle Luisier. Le candidat UDC, Michaël Buffat, n'avait toutefois pas réussi à franchir le seuil nécessaire pour être élu. Aujourd’hui, l’UDC, dont le représentant Kevin Grangier préside l’Alliance, espère profiter en retour des avantages de l'Alliance. 

A lire aussi
«Je suis directement touchée par les coupes»: Agathe Raboud Sidorenko à l'assaut du Conseil d'Etat vaudois
Interview
La gauche radicale en piste
«Je suis touchée par les coupes»: Agathe Raboud à l'assaut du Conseil d'Etat
Les Socialistes vaudois ont choisi Roger Nordmann pour le Conseil d'Etat
Succession de Rebecca Ruiz
Le PS Vaud parie sur Roger Nordmann pour le Conseil d'Etat

Ce siège au Conseil d'Etat vaudois, qui reviendra au remplaçant de la socialiste démissionnaire Rebecca Ruiz, a des chances élevées d'être remporté par le socialiste Roger Nordmann, ancien conseiller national. Mais le candidat Jean-François Thuillard espère néanmoins, avec le soutien désormais acquis du Centre, faire mieux que ses prédécesseurs UDC. 

Depuis le 13 décembre, on sait que les Vert’libéraux vaudois, qui ne font pas partie de l’Alliance vaudoise, ne présenteront pas de candidat. Ce parti de centre-droite jouera donc sa partie en solo. 

Le Centre mise aussi sur 2027

Il restait donc, pour Le Centre Vaud, les seules options de soutenir ou non le candidat UDC. En cas de décision négative, Kevin Grangier avait mis en garde que cela pourrait signer la fin de l'Alliance, laissant entendre que Le Centre aurait sa part de responsabilité si la gauche devenait majoritaire aux élections générales de 2027. 

Dès lors, si les membres du Centre vaudois ont décidé de miser ce 16 décembre sur Jean-François Thuillard comme seul candidat de la droite, c'est sans doute aussi en prévision du renouvellement complet du Conseil d'Etat et de ses 7 sièges le 28 février 2027. Soit dans à peine plus d'un an. Quand l'enjeu, pour la droite, sera bel et bien de rester majoritaire.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus