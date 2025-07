1/5 Justin Bieber apprécie visiblement Genève. Photo: Tiktok/Justin Bieber

Justin Bieber est (ou était) seul sur sa trottinette électrique à Genève. Et la superstar de la pop, qui vient de dévoiler par surprise un septième album solo intitulé «Swag», a eu l'air d'apprécier son petit tour en Suisse romande, comme le montre son dernier reel Instagram. Il continue donc son tour d'Europe, lui qui se trouvait il y a peu en vadrouille à Majorque.

«This is crazy, nuts. It's so pretty», s'extasie le Canadien, sur la piste cyclable du pont du Mont-Blanc. Ce que l'on pourrait traduire par: «C'est fou, dingue. C'est tellement joli». Son téléphone en main, il montre tour à tour la route, le Rhône et la grande roue. A côté du chanteur, qui ne semble pas être dans un dispositif de sécurité particulier, des passants à pied et d'autres qui le dépassent à vélo.

Bieber a la paix en Suisse

Dans les commentaires, ses fans se réjouissent de le voir «en paix» et non poursuivi par des dizaines d'admirateurs à la recherche d'un autographe. Un luxe que la Suisse est connue pour offrir. D'autres commentateurs, familiers des lieux, lui souhaitent la bienvenue dans la ville du bout du Léman, qui fait depuis peu partie du top 5 des villes les plus agréables du monde selon le classement 2025 de «The Economist».

Souhaite-t-il seulement passer du bon temps? Ou envisage-t-il de s'installer en Europe, voire en Suisse, comme certaines rumeurs le laissent entendre? Qui sait, en tout cas Genève paraît le réjouir. Plus tard dans la journée, une explication s'est dessinée: sa femme Hailey Bieber a partagé des photos de sa visite chez l'horloger Audemars Piguet, à la Vallée de Joux. Il est sans doute plutôt question de s'acheter une belle montre (et chère) qu'autre chose...

Pas la première star en terres helvétiques

L'artiste de 31 ans a déjà une longue carrière derrière lui. Révélé en 2010 à seulement 15 ans grâce au tube planétaire «Baby», Justin Bieber est rapidement devenu une icône mondiale de la pop adolescente, avant de se tourner vers le RnB. En août 2024, le chanteur et son épouse ont annoncé la naissance de leur premier enfant, Jack Blues.

Justin Bieber n'est pas la première star internationale à s'émerveiller de la beauté de la Suisse. Lors d'une promenade à Zurich en août 2024, l'acteur Will Smith s'est lui aussi montré dithyrambique. «C'est fantastique. Je n'ai jamais l'occasion de me promener dans une ville comme ça, s'était-il extasié.