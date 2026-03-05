DE
Brigandage dans le Jura
Usine et voitures incendiées près de Porrentruy

Des hommes armés ont incendié jeudi 2 véhicules garés près d'une usine, où un départ de feu a été signalé. Aucun blessé ni vol de matériel n'a été rapporté, mais des employés ont été fortement choqués. La justice jurassienne a ouvert une enquête.
Publié: 11:52 heures
|
Dernière mise à jour: 11:56 heures
1/2
Un départ de feu a été signalé dans le bâtiment de l'usine.
Chroniques Teaser (2).png
Myret ZakiJournaliste Blick

Un brigandage est survenu dans une usine à Courchavon (JU), petite commune suisse située à 4,5 km de Porrentruy, d'après un communiqué de la police cantonale jurassienne. Une enquête a été ouverte par le Ministère public jurassien.

Ce jeudi 5 mars vers 9h, des hommes armés ont incendié deux véhicules accolés au bâtiment, tandis qu'un départ de feu a été signalé dans le bâtiment de l’entreprise. Les auteurs n'ont apparemment pas emporté de butin. La police ne signale aucun blessé, mais des employés ont été fortement choqués et pris en charge par le service ambulancier, est-il rapporté.

Auteurs pas encore interpellés

A la suite de l'incident, un important dispositif a été mis en place. Une coordination des forces a été organisée entre la police cantonale, la police municipale de Porrentruy, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), la police militaire, ainsi que la police et la gendarmerie françaises. Les auteurs n'ont, pour l'heure, pas été interpellés.

La police jurassienne communique un appel à témoins: toute personne ayant constaté un comportement suspect dans cette zone ou disposant d'informations est priée de prendre contact avec la police cantonale au 032 420 65 65.

