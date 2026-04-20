Leo VonlanthenJournaliste Blick
Une piétonne a été renversée par une voiture, lundi 20 avril, à Delémont, a annoncé la police cantonale jurassienne dans un communiqué. En raison de la gravité de ses blessures, la victime a dû être héliportée par la Rega vers un hôpital de la région bâloise.
L'accident s'est produit sur les coups de 9h50. L'automobiliste se rendait à la gare depuis l'ancien parking de la Halle aux Chaussures.
Alors qu'il s'engageait sur le Quai de la Sorne, il n'a pas vu la victime qui traversait un passage piéton et l'a faite lourdement chuter. L'intervention de la Rega a entraîné d'importantes perturbations sur le tronçon pendant 1h30.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Présenté par
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse