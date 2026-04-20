Un automobiliste a percuté une piétonne à Delémont ce lundi matin. En raison de la gravité de ses blessures, la victime a été héliportée par la Rega vers un hôpital bâlois.

Une voiture fauche une piétonne à Delémont, la Rega doit intervenir

Une voiture fauche une piétonne à Delémont, la Rega doit intervenir

La victime héliportée à Bâle

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Une piétonne a été renversée par une voiture, lundi 20 avril, à Delémont, a annoncé la police cantonale jurassienne dans un communiqué. En raison de la gravité de ses blessures, la victime a dû être héliportée par la Rega vers un hôpital de la région bâloise.

L'accident s'est produit sur les coups de 9h50. L'automobiliste se rendait à la gare depuis l'ancien parking de la Halle aux Chaussures.

Alors qu'il s'engageait sur le Quai de la Sorne, il n'a pas vu la victime qui traversait un passage piéton et l'a faite lourdement chuter. L'intervention de la Rega a entraîné d'importantes perturbations sur le tronçon pendant 1h30.