Le Chant du Gros dévoile sa programmation avec de nombreux artistes francophones attendus sur scène. La 34e édition réunira plusieurs têtes d’affiche et devrait attirer des milliers de festivaliers en septembre.

Programmation très francophone au festival du Chant du Gros

Programmation très francophone au festival du Chant du Gros

ATS Agence télégraphique suisse

Le Chant du Gros a dévoilé lundi la programmation de sa 34e édition qui se déroulera du 3 au 5 septembre. La manifestation du Noirmont (JU) fait la part belle aux artistes francophones avec Gaëtan Roussel, Julien Doré, Michel Fugain ou le duo de rap Bigflo et Oli. La billeterie ouvre mardi.

Le coup d'envoi de ce festival qui attire des milliers de personnes aux Franches-Montagnes sera donné jeudi avec le compositeur et interprète Gaëtan Roussel. Il sera suivi de Julien Doré qui fera son premier passage au Chant du Gros et par Charlie Winston. Tous se produiront sur la sainte scène, la scène principale.

Le lendemain, la chanson française sera toujours à l'honneur avec Hélène Segara qui fait également un premier passage sur le site du Noirmont. Suivront sur scène les Bretons de Matmatah & The Fuzzy Brass Four et des Toulousains Bigflo & Oli, annoncent les organisateurs du festival sur Ies réseaux sociaux.

Le samedi, le festival accueillera notamment Michel Fugain, la Belge Helena, Matt Pokora et Ultra Vomit. De nombreux autres artistes se produiront sur une autre scène. L'an dernier, l’événement avait rassemblé plus de 45'000 festivaliers.