ATS Agence télégraphique suisse
Une pollution aux hydrocarbures a été décelée vendredi dans plusieurs rues du village de Courgenay (JU), en Ajoie. La police cherche activement à identifier l’auteur de cette négligence.
A lire aussi
Des traces de pollution ont notamment été observées dans le secteur de la place du 23-Juin, a indiqué la police cantonale. La situation a nécessité un nettoyage de la chaussée, mobilisant notamment le SIS Mont-Terri. Un employé de l’office de l’environnement s’est également rendu sur les lieux.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit