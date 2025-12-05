DE
La police mène l'enquête
Les rues de Courgenay (JU) sont polluées par les hydrocarbures

Une pollution aux hydrocarbures a été découverte vendredi dans plusieurs rues de Courgenay, dans le Jura. La police cantonale recherche l'auteur de cette négligence, tandis que le SIS Mont-Terri a été mobilisé pour le nettoyage.
Une pollution aux hydrocarbures a été décelée vendredi dans plusieurs rues du village de Courgenay (JU), en Ajoie. La police cherche activement à identifier l’auteur de cette négligence.

Des traces de pollution ont notamment été observées dans le secteur de la place du 23-Juin, a indiqué la police cantonale. La situation a nécessité un nettoyage de la chaussée, mobilisant notamment le SIS Mont-Terri. Un employé de l’office de l’environnement s’est également rendu sur les lieux.

