Porrentruy célèbre ce mercredi les racines suisses de Charles de Gaulle. Sa petite-fille, Anne de Laroullière, et une délégation franco-suisse inaugurent une plaque en hommage à ses ancêtres jurassiens.

La famille de Charles de Gaulle débarque à Porrentruy

La famille de Charles de Gaulle débarque à Porrentruy

ATS Agence télégraphique suisse

La famille de Charles de Gaulle, notamment la petite-fille du général, Anne de Laroullière, est en visite mercredi à Porrentruy (JU) dans le cadre d'une journée mémorielle consacrée aux origines bruntrutaines du fondateur de la Ve République. Ce dernier était l'arrière-arrière-arrière-petit-fils d'un mercenaire natif de Porrentruy.

La petite-fille du général fait partie d’une délégation française composée de représentants institutionnels, culturels et historiques de premier plan. Parmi eux, on retrouve notamment le président du Conseil départemental du Territoire de Belfort Florian Bouquet, l'ancien chef d'Etat-major des armées françaises et délégué national à l'Ordre de la Libération Thierry Burkhard, le président du Groupe d'amitiés franco-suisse au Sénat Cédric Perrin ou encore le directeur de la Fondation Charles de Gaulle Antoine Broussy.

Cette délégation sera accueillie par de nombreux officiels helvétiques, parmi lesquels le ministre jurassien de la culture Jean-Paul Lachat, le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler et la cheffe de l'Office cantonal jurassien de la culture Elodie Paupe.

Pose d'une plaque mémorielle

Les participants prendront connaissance mercredi matin de l'arbre généalogique et des ascendances jurassiennes du général. Des documents appartenant aux Archives de l'ancien évêché de Bâle leur seront également présentés.

En début d'après-midi, les deux délégations participeront à l'inauguration d'une plaque mémorielle rappelant les origines bruntrutaines du général. Celle-ci sera installée dans la cour de l'Hôtel-Dieu, édifice historique construit sur l'emplacement de la maison de l'arrière-arrière-arrière grand-père de Charles de Gaulle.

Tout au long de l'événement, différents intervenants prononceront des discours et distilleront des anecdotes sur les liens entre Charles de Gaulle et le Jura suisse. Enfin, les deux délégations visiteront Porrentruy, en s'intéressant aux lieux historiques liés à la famille Nicol et à l'histoire de Charles de Gaulle.

Liens profonds entre le général et la Suisse

Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement du programme «Charles de Gaulle et la Suisse», initié en 2024, qui met en lumière les liens profonds unissant le général et le Jura suisse. Les recherches menées ces dernières années ont confirmé les origines bruntrutaines de la famille Nicol, ancêtres directs de Charles de Gaulle. Cette journée a pour but de valoriser ce patrimoine historique commun, mais aussi de renforcer les liens culturels et mémoriels entre la Suisse et la France.

Malgré ses liens étroits avec la Suisse, le fondateur de la Ve République n'y a jamais effectué de voyage officiel et ne l'a mentionnée qu'à quatre reprises, de manière très succincte, dans ses mémoires.