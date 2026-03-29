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Piégés par la pluie
Deux jeunes frères secourus sur une paroi rocheuse dans le Jura

Pris au piège sur une paroi rocheuse rendue glissante par la pluie, deux adolescents de 11 et 15 ans ont été secourus samedi dans le Jura. Une opération délicate mobilisant police et secouristes, qui s’est heureusement conclue sans blessés.
Publié: il y a 12 minutes
En raison des risques de chute, une colonne de secours a été mobilisée.
Photo: Police cantonale jurassienne
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ATS Agence télégraphique suisse

Bloqués sur une paroi escarpée sous la pluie, deux garçons de 15 et 11 ans ont été secourus samedi dans le secteur du Vaferdeau (JU) avec leur chien. Une colonne de secours et la police ont été mobilisées.

Les adolescents s’étaient engagés sur des sentiers inconnus lors d’une promenade, malgré une pluie persistante et un terrain particulièrement glissant, a annoncé dimanche la police jurassienne. Ils se sont retrouvés au sommet d’une paroi rocheuse d’environ dix mètres, dans l’impossibilité de rebrousser chemin.

Descendu en rappel

Une patrouille de police est intervenue et a pu sécuriser le plus jeune. En raison des risques de chute, une colonne de secours a été mobilisée. L’enfant a été descendu en rappel grâce à l’intervention des spécialistes.

Le chien, d’abord réticent, a finalement été récupéré sain et sauf après la tombée de la nuit. Les deux adolescents, indemnes, ont été pris en charge sur les lieux de l'incident par leurs parents. L’intervention a mobilisé cinq membres de la colonne de secours ainsi qu’une patrouille de police.

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