Un refus d'obtempérer dans les hauts de Lausanne s'est terminé par un coup de feu de la police ce samedi. Un conducteur de 26 ans, sans permis et récidiviste, a fui un contrôle en percutant un agent avant d'être arrêté le lendemain à Saint-Prex (VD).

Un conducteur sous mandat d'arrêt a pris la fuite en heurtant un policier, ce samedi aux Plaines-du-Loup à Lausanne. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Nouvelle course-poursuite sur la route des Plaines-du-Loup à Lausanne. Ce samedi 5 juillet, peu après 10h30, deux motards de la police municipale de Lausanne ont tenté de contrôler une voiture, décrite comme une «puissante berline» et dont le propriétaire faisait l’objet d’un mandat d’arrêt.

En voyant les agents s'approcher, le conducteur de 26 ans «s’est soustrait au contrôle de manière dangereuse» en «percutant l’un des policiers sans toutefois le blesser». La réaction de la police n'a pas attendu. L'agent touché «a fait usage de son arme de service et a tiré un coup de feu en direction du véhicule».

L'homme a tout de même pu prendre la fuite, direction Romanel. Et la police l'a perdu de vue sur la route d'Yverdon. Dès le lendemain matin, ce dimanche, les forces de l'ordre ont interpellé le suspect à Saint-Prex (VD). Le vingtenaire de nationalité suisse est domicilié dans la région lausannoise. Il a été condamné «à plusieurs reprises pour de graves infractions» à la Loi sur la circulation routière.

Récidiviste de la route sans permis

«Bien qu’il ne possède pas de permis de conduire, ses véhicules auraient été impliqués dans plusieurs récentes infractions» à Lausanne, dont plusieurs délits de fuite à haute vitesse en zone urbaine, détaille la police. Il a été auditionné par le procureur vaudois en charge de ce genre de cas et est placé en détention provisoire.

Côté policier, le Ministère public central a mandaté le Détachement d’investigations spéciales policières (DISPO) pour mener l'enquête et «établir les circonstances ayant mené au tir». L'opération a mobilisé différentes brigades (motocycliste, canine, judiciaire et scientifique). Mais aussi les groupes d’intervention de la Police municipale de Lausanne et de la police cantonale (DARD).