Une voiture ravagée par le feu près d'un concessionnaire
0:13
Incendie près d'Yverdon:Une voiture ravagée par le feu près d'un concessionnaire

Filmé par un témoin
Cette nuit, le feu a ravagé une voiture devant un garage près d'Yverdon

Un incendie, filmé par un lecteur, a détruit une Audi devant un concessionnaire auto. Dans la nuit, ce jeudi matin, pompiers et police sont intervenus à Montagny-près-Yverdon. Il n'y a pas de blessés, mais les dégâts sont importants. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 24 minutes
Une Audi a été totalement détruite par le feu, dans la nuit ce jeudi matin 4 septembre, chez un concessionnaire près d'Yverdon.
Photo: DR/Lecteur
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Il était 4h08 du matin, ce jeudi 4 septembre, quand la centrale de police a reçu une alerte pour un incendie en cours près d'un garage entre Yverdon et Grandson. Devant le concessionnaire Senn Automobiles, sur le territoire de la commune de Montagny-près-Yverdon, un témoin a vu le feu ravager un véhicule, de marque Audi.

Un lecteur de Blick a pu prendre une vidéo. Dans la nuit, on y voit de hautes et vives flammes consumer la carcasse restante. Contactée ce jeudi matin, la police cantonale vaudoise confirme son intervention.

Pas de blessé, mais des dégâts

Le feu a pu être maîtrisé par les pompiers et aucun blessé n'est à déplorer. Mais les dégâts sont importants. L'Audi en question est complètement détruite et une voiture voisine est «partiellement endommagée».

La police mentionne également les vitres fendues du magasin qui, à ce stade, n'est pas en mesure de donner plus de précisions sur l'ampleur des dégâts. Une enquête est en cours sur les circonstances du sinistre.

