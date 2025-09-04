Il était 4h08 du matin, ce jeudi 4 septembre, quand la centrale de police a reçu une alerte pour un incendie en cours près d'un garage entre Yverdon et Grandson. Devant le concessionnaire Senn Automobiles, sur le territoire de la commune de Montagny-près-Yverdon, un témoin a vu le feu ravager un véhicule, de marque Audi.
Un lecteur de Blick a pu prendre une vidéo. Dans la nuit, on y voit de hautes et vives flammes consumer la carcasse restante. Contactée ce jeudi matin, la police cantonale vaudoise confirme son intervention.
Pas de blessé, mais des dégâts
Le feu a pu être maîtrisé par les pompiers et aucun blessé n'est à déplorer. Mais les dégâts sont importants. L'Audi en question est complètement détruite et une voiture voisine est «partiellement endommagée».
La police mentionne également les vitres fendues du magasin qui, à ce stade, n'est pas en mesure de donner plus de précisions sur l'ampleur des dégâts. Une enquête est en cours sur les circonstances du sinistre.