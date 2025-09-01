Deux caravanes d'une valeur d'environ 100'000 francs ont été volées à Uttwil (TG). Le brigand, probablement originaire du Royaume-Uni, s'est enfui sans être reconnu. Le directeur, Urs Hausammann, alerte contre ces incidents.

En schlaps et marcel, il dérobe des caravanes pour 100'000 francs... deux fois au même endroit

1/7 C’est ici que le vol a eu lieu. Urs Hausammann, co-propriétaire de l’un des plus grands concessionnaires de caravanes de Suisse orientale, montre l’emplacement des véhicules volés. Photo: Sandro Zulian

C'est un paradis pour les amateurs de vacances. Hausammann Caravans und Boote AG se trouve sur la route principale du village d'Uttwil, en Thurgovie. C'est le point de repère des campeurs et des amateurs de bateaux. De la caravane abordable pour les couples à la caravane de luxe pour les familles, tout le monde y trouve son compte.

Mais cet été, deux camping-cars ont été volés en pleine journée. «J'ai été choqué, vraiment choqué», confie Urs Hausammann à Blick. Il est gérant du lieu avec son frère depuis 30 ans.

Il a pris son temps

Le vol est d'une audace sans pareille. «Une voiture est arrivée, le conducteur a regardé un peu autour de lui. Puis, il s'est placé devant une grande et belle caravane, l'a accrochée à sa voiture et est simplement parti», raconte Urs Hausammann.

Sur la vidéo de surveillance du concessionnaire de caravanes du 17 juillet, que Blick a pu visionner, on voit le voleur circuler tranquillement au volant de son pick-up. Il semble prendre son temps avant de choisir sa cible. Il est habillé comme en vacances: sandales, short, marcel et casquette de baseball. Il semble même avoir remarqué la caméra, sans vraiment s'en inquiéter. Le second vol s'est déroulé environ un mois plus tard.

Voici le voleur qui s'en va. Accroché : près de 60'000 francs. Photo: zVg

L'un des plus grands concessionnaires de caravanes de Suisse orientale s'est ainsi fait dérober près de 100'000 francs. Les deux caravanes étaient des commandes de clients: l'une valait environ 40'000 francs, l'autre environ 60'000 francs.

Des clients compréhensifs

Un coup dur pour le commerçant. Malgré le choc, sa première pensée est allée aux clients: «Notre priorité absolue est la satisfaction des clients. Heureusement, tous deux ont réagi avec compréhension.» L'un a reçu une caravane identique, avec un retard de deux semaines, tandis que l'autre s'est rabattu sur un autre modèle.

Urs Hausammann doute que les coupables soient retrouvés un jour. «Ils ont déjà quitté le pays depuis longtemps et se sont installés ailleurs.» Une réalité avec laquelle lui et son entreprise doivent composer au quotidien dans cette région frontalière.

Des voleurs anglais?

Les voleurs devraient effectivement déjà être tirés d'affaire. Lors du second vol, le 15 août, la même voiture est revenue sur les lieux. «C'était une voiture à conduite à droite, une voiture anglaise.» Les plaques d'immatriculation étaient différentes, mais elles indiquaient toutes deux une provenance britannique, plus précisément du Pays de Galles, vers Swansea, une ville côtière au bord du canal de Bristol. «Je ne suis même pas sûr que les plaques soient authentiques», révèle Urs Hausammann. Il ne peut d'ailleurs pas affirmer avec certitude que le voleur est le même individu.

La plaque d'immatriculation du voleur semble indiquer le Royaume-Uni. Mais Urs Hausammann doute qu'elle soit authentique. Photo: DR

Urs Hausammann veut sensibiliser les gens: «Il est essentiel de toujours rester vigilant. Sécurisez vos caravanes avec des cadenas supplémentaires, même à la maison.» Il a contacté la police, déposé une plainte et entamé les démarches auprès de son assurance.

Des cas rares

Interrogée par Blick, la police cantonale thurgovienne a indiqué avoir reçu deux plaintes. L'enquête est en cours. Ces situations sont toutefois rares: «Au cours des cinq dernières années, ce sont les deux seuls cas de ce type», explique le porte-parole, Miguel Lopez.

«Nous avons pensé à clôturer le terrain, voire à construire un mur. Mais cela reste compliqué et coûteux», explique Urs Hausammann. Il a même envisagé d’équiper chaque caravane d’un traceur GPS. «Le problème, c’est que si l’on en oublie un et qu’on vend la remorque, on risque vite de se retrouver dans le viseur… mais pour une toute autre raison», ajoute-t-il en riant.