Opération d'envergure à Saint François: voici ce que l'on sait

Un important dispositif policier encercle le bâtiment de la banque UBS à Saint-François, à Lausanne, ce jeudi 7 août vers 14h30. Des agents armés de fusils d’assaut ont sécurisé le périmètre. La place Saint-François a été évacuée à la hâte.

Alexia Hagenlocher, porte-parole de la police de Lausanne, confirme le gros déploiement de police à UBS. Six patrouilles de police, trois patrouilles du DARD (Détachement d'Action Rapide et de Dissuasion) de la gendarmerie vaudoise et du GIPL (Groupe d'Intervention de la Police de Lausanne), et des motocyclistes de la police municipale sont sur place.

«Quitter le secteur»

Sur place, un policier en civil et gilet pare-balles met la pression aux passants devant le fast-food Five Guys, avant de placer une rubalise sur le trottoir menant au Grand Pont. «On ne peut pas vous répondre, c'est une intervention de police. Maintenant, je vous demande de quitter le secteur.»

Beaucoup de questionnements sur la place: «Il y a un braquage, messieur? C'est dangereux?», demande un groupe de jeune à un policier armé. «Je ne peux rien vous dire.»

L'immeuble de la banque est actuellement en chantier. Mais d'après un ouvrier qui travaille sur le site, ils n'ont pas reçu d'ordre de quitter les lieux. La circulation roule toujours sur la place Saint-François, et la Banque cantonale vaudoise (BCV) est toujours ouverte.