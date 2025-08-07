Fin de l'intervention à Saint-François
La police confirme la fin de l'intervention vers 15h15. Une enquête est en cours. Les autorités compétentes se veulent rassurantes: il n'y a pas de risque pour la population.
Au total, une trentaine de policiers de différentes unités a été dépêchée sur place.
Retour progressif au calme sur la place Saint-François
La place est rouverte aux piétons. Les forces de l'ordre enlèvent leur casque et leur gilet pare-balle. Devant la porte du bâtiment d'UBS, les employés de la banque attendent, et retournent gentiment à l'intérieur.
Les agents du DARD s'en vont et remballent leurs rubalises.
Un homme en t-shirt blanc a été escorté par deux policiers
Selon un témoin présent sur place, «un homme en chemise blanche a été emmené sur le côté du bâtiment» par la police.
Selon un autre témoin, un jeune homme en t-shirt blanc et pantalon noir a bien été escorté par deux policiers hors de la zone délimitée. Il est entré avec ces deux agents dans une voiture qui est partie sirène hurlante.
Opération d'envergure à Saint François: voici ce que l'on sait
Un important dispositif policier encercle le bâtiment de la banque UBS à Saint-François, à Lausanne, ce jeudi 7 août vers 14h30. Des agents armés de fusils d’assaut ont sécurisé le périmètre. La place Saint-François a été évacuée à la hâte.
Alexia Hagenlocher, porte-parole de la police de Lausanne, confirme le gros déploiement de police à UBS. Six patrouilles de police, trois patrouilles du DARD (Détachement d'Action Rapide et de Dissuasion) de la gendarmerie vaudoise et du GIPL (Groupe d'Intervention de la Police de Lausanne), et des motocyclistes de la police municipale sont sur place.
«Quitter le secteur»
Sur place, un policier en civil et gilet pare-balles met la pression aux passants devant le fast-food Five Guys, avant de placer une rubalise sur le trottoir menant au Grand Pont. «On ne peut pas vous répondre, c'est une intervention de police. Maintenant, je vous demande de quitter le secteur.»
Beaucoup de questionnements sur la place: «Il y a un braquage, messieur? C'est dangereux?», demande un groupe de jeune à un policier armé. «Je ne peux rien vous dire.»
L'immeuble de la banque est actuellement en chantier. Mais d'après un ouvrier qui travaille sur le site, ils n'ont pas reçu d'ordre de quitter les lieux. La circulation roule toujours sur la place Saint-François, et la Banque cantonale vaudoise (BCV) est toujours ouverte.