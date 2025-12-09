Lundi, un accident de la route mortel s'est produit dans la commune de Grandson (VD), impliquant une voiture de tourisme et un enfant de 9 ans. Le garçon, grièvement blessé, a été transporté par hélicoptère au CHUV, où il est décédé.

Un garçon de 9 ans meurt percuté par une voiture à Grandson (VD)

Sur le chemin de l'école

Un enfant de neuf ans a été percuté par une voiture à Grandson (VD) alors qu'il se rendait à l'école ce lundi 8 décembre, alerte la police cantonale vaudoise. Il se rendait au collège des Tuileries aux alentours de 13h30 quand le conducteur – circulant sur la route de la Brinaz – a perdu la maîtrise de son véhicule et est monté sur le trottoir.

Un passant a vu l'accident et prodigué les gestes de premiers secours au jeune garçon, avant l'arrivée du 144. La victime a ensuite été héliportée au CHUV par la Rega. «Gravement blessé, le garçon est décédé durant la nuit», explique la police. Le conducteur est un Suisse âgé de 47 ans, habitant dans la région. Il n'a pas été blessé et a été amené à l'hôpital pour passer des examens avant d'être interrogé par la police et relâché.

Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour les élèves du collège et le Ministère public a ouvert une instruction pénale.



