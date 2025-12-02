DE
Le scénario est à l'étude
L'idée d'un seul site stationnaire de soins fait son chemin à Neuchâtel

Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) prévoit une réorganisation majeure de ses services de santé d'ici 2030. Le plan inclut une transition vers des soins ambulatoires et la possibilité d'un site stationnaire unique d'ici 2040.
Publié: il y a 32 minutes
Philippe Eckert, président du conseil d'administration du RHNe, estime que la création à terme d'un seul nouveau site est celui qui offre les meilleures perspectives de maintien d'un hôpital cantonal public à Neuchâtel (archives).
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) va réorganiser son offre de soins et placer l'ambulatoire au coeur de son dispositif d'ici à 2030. D'ici à 2040, il envisage notamment plus qu'un site stationnaire, soit sur un emplacement actuel, soit à un nouvel endroit.

«Si on veut maintenir deux sites stationnaires de soins aigus, le risque est qu'il n'y ait plus d'hôpital cantonal à Neuchâtel, surtout par manque de soignants, mais aussi de moyens pour le financer», a déclaré mardi Philippe Eckert, président du conseil d'administration du RHNe lors de la présentation des options stratégiques 2026-2030. En 2025, un déficit de 20 millions est attendu.

Le RHNE veut donc faire un virage ambulatoire. Le nombre de lits devrait baisser à un total de 410 à 420, répartis entre les sites de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, contre 434 en 2024. Deux centres ambulatoires seront établis à Neuchâtel (Monruz) et à La Chaux-de-Fonds. Des maisons de santé compléteront le maillage dans les autres régions.

