Vous vivez pour votre club de National League, vous connaissez votre stade sur le bout des doigts et vous souhaitez partager votre passion avec les autres? Alors postulez dès maintenant pour devenir fan reporter avec Blick et devenez la voix de votre équipe.

Devenez reporter pour votre club de hockey préféré

Devenez reporter pour votre club de hockey préféré

Eva Kunz

Vous assistez à tous les matchs, vous vivez au rythme de votre club de National League et vous connaissez l’ambiance de votre patinoire mieux que personne? Alors c’est peut-être vous que nous recherchons! Blick recherche des fan reporters dans toute la Suisse, que vous soyez supporter de Lausanne, Genève ou Fribourg.

En tant que fan reporter pour Blick, vous raconterez le hockey suisse du point de vue des supporters: avec authenticité, spontanéité et, surtout, beaucoup de passion. Pas besoin d’analyses tactiques pointues ni de décortiquer chaque action. Ce qui nous intéresse, ce sont vos émotions, votre regard de fan et votre façon de faire vivre les matchs.

Comment célébrez-vous un but égalisateur inscrit à la dernière seconde? Comment réagissez-vous lorsqu’une altercation éclate sur la glace? Vlogs tournés depuis les tribunes, soirées entre amis devant un match, réactions à chaud ou immersion dans l’ambiance de la patinoire: laissez libre cours à votre créativité.

Postulez

Envoyez-nous une courte vidéo pour nous montrer pourquoi vous êtes la personne idéale, remplissez le formulaire d’inscription et tentez votre chance de devenir la voix de votre club et de sa communauté de supporters sur Blick.

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Et ensuite?

Vous avez jusqu’au 16 août pour déposer votre candidature.

Nous effectuerons ensuite une présélection parmi tous les dossiers reçus. La communauté Blick pourra alors voter pour ses profils préférés. Avec la rédaction hockey de Blick, elle désignera les personnes qui deviendront les prochains fan reporters de Blick dès la saison prochaine.