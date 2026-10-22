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Tour du Fantastique
Les graphistes de Harry Potter vont exposer 500 œuvres à Neuchâtel

Les créateurs de l'univers visuel de «Harry Potter», Miraphora Mina et Eduardo Lima, exposeront plus de 500 œuvres à la Tour du Fantastique à Neuchâtel dès la mi-décembre, une avant-première mondiale pour leurs 25 ans de carrière.
Publié: il y a 8 minutes
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L'univers visuel de Harry Potter s'expose en première à Neuchâtel.
Photo: Imago/United Archives
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ATS Agence télégraphique suisse

La Britannique Miraphora Mina et le Brésilien Eduardo Lima exposeront leurs oeuvres à la Tour du Fantastique, à Neuchâtel, dès la mi-décembre. Ils sont à l'origine de l'univers visuel des films «Harry Potter» et «Les Animaux fantastiques», ainsi que des adaptations illustrées de grands classiques de la littérature fantastique comme «Alice au pays des merveilles», «Peter Pan», «La Belle et la Bête» et «Le Petit Prince».

Miraphora Mina est diplômée du Central Saint Martins College of art and design. De son côté, Eduardo Lima a étudié le graphisme à Rio de Janeiro, indique jeudi la Tour du Fantastique. Ils se sont rencontrés en 2001, alors qu’ils travaillaient sur les films «Harry Potter».

Tous deux comptent parmi les artistes fantastiques les plus admirés au monde, selon le communiqué. Ils s'expriment à travers le design, la typographie, l'imagerie et la couleur. Au sein du studio MinaLima, qu'ils ont créé ensemble à Londres, ils ont notamment entrepris de réinterpréter les livres qui les avaient émerveillés lorsqu'ils étaient enfants.

Avant-première mondiale

Alors que MinaLima célèbre son 25e anniversaire, la première grande exposition muséale du studio sera présentée en avant-première mondiale à la Tour du Fantastique. Elle réunira plus de 500 oeuvres et «constituera un événement artistique et culturel majeur d'envergure internationale», est-il précisé.

Des dessins, des estampes, des découpages géants, des murs peints ou des accessoires créés pour le travail des deux artistes seront à découvrir. Un étage entier sera consacré à la vision graphique qu’ils ont imaginée pour les films «Harry Potter» et «Les Animaux fantastiques». L'exposition proposera également des entretiens exclusifs avec les deux artistes, réalisés spécialement pour l’occasion.

La Tour du Fantastique est fermée depuis dimanche et jusqu'au 16 décembre, a précisé la chargée de communication sur demande de Keystone-ATS. L'exposition précédente, «Dans les Mondes de John Howe», a accueilli 57'300 visiteurs et s'est terminée dimanche.

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