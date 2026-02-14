Les Américains et les Iraniens viendront négocier à Genève

Des négociations cruciales entre les Etats-Unis et l'Iran se tiendront à Genève la semaine prochaine. Le chef de la communication du DFAE, Nicolas Bideau, a confirmé cette information.

ATS Agence télégraphique suisse

Le sultanat d'Oman accueillera la semaine prochaine à Genève des discussions entre les Etats-Unis et l'Iran. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé à Keystone-ATS une information de l'agence de presse Reuters. «Le DFAE est en contact avec les parties et a réitéré sa disponibilité pour soutenir toute initiative diplomatique visant à promouvoir la désescalade», indique le chef de la communication du DFAE Nicolas Bideau, contacté par Keystone-ATS. Il ajoute que «la Suisse salue et soutient ces pourparlers.»

Le président américain Donald Trump estime qu'un changement de régime en Iran est souhaitable. «Ca me semble être la meilleure chose qui puisse arriver». Il a aussi indiqué que l'Iran pourrait éviter une attaque américaine avec «un accord juste». Washington et Téhéran avaient déjà mené l'année dernière des négociations sur le programme nucléaire iranien, sans trouver d'accord. De nouvelles négociations ont commencé la semaine dernière à Mascate, la capitale d'Oman.