Groupe E va supprimer près de 200 emplois en Suisse romande

L'énergéticien Groupe E annonce la suppression de 188 emplois en Suisse romande, malgré une hausse des recettes en 2024. Cette décision fait suite à une baisse de rentabilité des grands chantiers et des ventes de pompes à chaleur et panneaux solaires.

L'énergéticien Groupe E annonce la suppression de 188 emplois en Suisse romande. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

L'énergéticien Groupe E a vu certes ses recettes progresser en 2024 mais sa performance opérationnelle a nettement reculé. Face au manque de rentabilité des très grands chantiers et à une baisse significative des ventes de pompes à chaleur et de panneaux photovoltaïques, l'entreprise annonce qu'elle se séparera de 188 collaborateurs en Suisse romande dans les prochains mois.

«Un plan social sera élaboré avec les partenaires sociaux, dont le syndicat Syna et les commissions et représentations du personnel. Il vise à assurer une transition juste et respectueuse et comprend notamment un soutien actif dans la recherche d'un emploi», promet dans un communiqué publié mercredi la société basée à Granges-Paccot, dans le canton de Fribourg.

En fonction des résultats de la procédure de consultation qui a débuté mercredi et durera jusqu'à mi-mai 2025, «les suppressions de postes interviendront dans le courant de cette année ou début 2026», ajoute-t-elle. Groupe E entend restructurer ses succursales dans les cantons du Jura, de Neuchâtel, de Vaud, de Fribourg, du Valais et dans le Jura bernois.

«Des suppressions de postes, qui toucheront 188 personnes sur un total de 2600, semblent malheureusement inéluctables, sous réserve de l'issue de la consultation préalable des partenaires sociaux», souligne-t-il.