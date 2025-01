Voici les 15 métiers les plus tendance de Suisse en 2025 selon LinkedIn

Le réseau social professionnel LinkedIn dresse son top 15 des métiers les plus en vogue de Suisse. Il y a évidemment de la finance et de l'assurance, mais des secteurs en vogue comme l'intelligence artificielle, l'informatique et le voyage occupent le haut du tableau.

Léo Michoud Journaliste Blick

Ces 15 professions sont en plein essor en Suisse, du moins selon LinkedIn. Le réseau social professionnel dresse ce mercredi 15 janvier sa liste des 15 métiers enregistrant la plus forte croissance en 2025, qu’il s’agisse de recherches ou d’offres d’emploi. Entre janvier 2022 et juillet 2024, des chercheurs ont analysé «des millions d’emplois occupés par des membres de LinkedIn» pour calculer ce taux et établir un classement.

On y retrouve pas mal de finance, mais aussi d’intelligence artificielle et d’informatique – un secteur auquel LinkedIn prédit un avenir radieux. Vous cherchez un poste dans les ressources humaines? Vous pourriez bien trouver votre compte cette année. Enfin, le secteur du voyage, à la relance depuis que le Covid n’est plus une préoccupation générale, est lui aussi représenté.

Passons la liste en revue. Mais gardons toutefois en tête que plusieurs professions, notamment manuelles, ont moins de place sur le réseau rempli de cadres et de publications remplies d’espoir sur les carrières trépidantes d’employés de bureau.

1 Responsable de la trésorerie

En Suisse, on s’occupe de votre pognon. C’est le poste de responsable de la trésorerie qui accroche la première place du podium. Selon LinkedIn, ces personnes «gèrent les actifs financiers d’une entreprise, sont responsables de la gestion de la trésorerie et des devises étrangères, évaluent les risques financiers et supervisent les opérations bancaires et de financement». Rien que ça. Sans surprise, c’est dans la région de Zurich qu’on recrute le plus de trésoriers. Mais Lausanne n’est pas en reste, selon les données du réseau social.

2 Expert(e) en cybersécurité

Autour des emplois financiers, voici l’informatique… et surtout comment surfer en toute sécurité. De quoi, pour les entreprises, se prémunir contre les menaces externes qui visent leurs données sensibles, et corriger les failles. A l’IT, ce sont principalement les mecs qui occupent le terrain. Selon les statistiques de LinkedIn, moins d’un quart des personnes occupant ce poste sont des femmes.

3 Comptable

«Toujours debout, toujours la banane», pourraient dire les comptables de Suisse au vu de leur troisième place. Gestion des finances, préparation des budgets mensuels et annuels, toute entreprise a besoin d’un comptable et LinkedIn le leur rend bien. Ça recrute pas mal autour de Lausanne, Genève et Zurich, et une répartition presque paritaire de femmes (56%) et d’hommes (44%) affichent ce choix de carrière sur le réseau professionnel.

4 Responsable des ressources humaines (RH)

Enfin un peu d’humain dans ce monde de chiffres et de données. Les RH recrutent, intègrent et disent «au revoir» aux employés et aux employées. Et dans cette profession qui décroche le pied du podium de la croissance, les femmes font la loi. Seuls 19% d’hommes occupent des postes à responsabilité aux ressources humaines.

5 Conseiller(ère) en voyages

Après tout ce travail, prenons un peu de vacances. Le secteur du voyage et les agences qui vont avec, sont en pleine reprise, avec un retour progressif aux chiffres touristiques pré-Covid. Et ceux qui conçoivent des itinéraires personnalisés, vous réservent des hébergements et des transports et prennent des billets d’avion ont le vent en poupe. Comme chez les RH, les femmes mènent la barque dans ce domaine.

6 Responsable de la sécurité de l’information

C’est un peu comme le spécialiste en cybersécurité. Il s’agit de sécuriser les données sensibles des entreprises et de garantir que rien ne fuite. Par exemple dans le domaine des marchés financiers ou de la chimie. Un petit 7% de femmes se manifeste sur LinkedIn comme ayant de telles compétences, dont le nombre moyen d’années d’expérience atteint presque 8 ans.

7 Ingénieur(e) en intelligence artificielle (IA)

On pouvait s’y attendre, la maîtrise de l’IA est en vogue. Les spécialistes en la matière «conçoivent, entraînent et optimisent des systèmes d’intelligence artificielle tout en facilitant leur déploiement dans les différents processus opérationnels de l’entreprise», selon LinkedIn. En gros, ces scientifiques savent discuter avec ChatGPT bien mieux que le commun des mortels et peuvent créer des modèles de Deep Learning. Les emplois se concentrent autour des écoles polytechniques de Zurich et Lausanne, mais aussi à Genève.

8 Responsable formation et développement des compétences

En voilà à nouveau qui gravitent autour de l’équipe RH. Ces employés proposent à leurs collègues des formations, de quoi développer les compétences générales de l’entreprise.

9 Conseiller (ère) en gestion de patrimoine

Un trésorier, mais pour les particuliers qui ont les moyens. On trouve des conseillers en gestion de patrimoine dans des secteurs comme l’investissement financier, l’immobilier, la fiscalité et la prévoyance.

10 Assureur(se)

Ce n’est pas très étonnant, en Suisse, que les assureurs trouvent leur place dans ce classement. LinkedIn les décrit comme réalisant «des analyses de risques pour les produits d’assurance» et concevant «des solutions d’assurance personnalisées et rentables». Presque autant de femmes que d’hommes occupent des postes dans les nombreuses assurances du pays. Objectif? Gérer les dossiers des assurés sans pour autant que son employeur ne perde d’argent.

11 Ingénieur(e) en matériel informatique ( hardware)

On a vu les ingénieurs informatiques qui développent du software, par exemple des logiciels dopés à l’intelligence artificielle. Voici ceux qui s’occupent du hardware, soit du matériel informatique bien palpable. Développer des composants pour ordinateurs, tester des prototypes. En somme: résoudre des problèmes. C’est dans ce domaine que la répartition genrée est la plus déséquilibrée, puisque seuls 6% de femmes sont ingénieures en matos informatique (du moins sur le réseau social).

12 Ingénieur(e) plateforme ( platform engineer)

Toujours dans l’informatique, mais de retour dans le software. Les ingénieurs (88%) et ingénieures (12%) plateforme s’occupent de vos applications. Ils arrivent derrière les équipes de développement pour régler les problèmes et mettre le logiciel sur le marché, en faisant en sorte que tout un chacun puisse l’utiliser à sa guise.

13 Responsable de ventes au détail

Un peu de concret, ça ne fait pas de mal. Les responsables de magasin en assurent la gestion quotidienne et font en sorte qu’il y ait toujours des produits en rayon. L’objectif? «Améliorer les résultats commerciaux» et «offrir une expérience client fluide et agréable», explique LinkedIn. Surtout recherché autour de Zurich, Saint-Gall et Genève, cet emploi-clé du commerce de détail atteint la parité parfaite: moitié de femmes, moitié d’homme.

14 Juriste, avocat(e)

Pour rester dans les clous de la loi, il faut des juristes. Pour se défendre quand on est allé un peu trop loin, il faut des avocats. La demande en conseils juridiques devrait être toujours forte en 2025, selon LinkedIn.

15 Architecte paysagiste

Enfin un peu de créativité. La dernière place de ce top 15 revient aux architectes de paysages. Parcs et jardins, publics ou privés: il s’agit d’imaginer, de dessiner et d’assurer la réalisation d’espaces extérieurs conformes aux attentes de la clientèle. Dans les régions qui recrutent le plus, on retrouve Zurich, Lausanne et Berne. Et presque autant d’hommes que de femmes se sont manifestés sur le réseau social professionnel.