DE
FR

Retrouvés morts
Trois cygnes infectés par la grippe aviaire détectés près d'Yvorne

Le virus de la grippe aviaire a été détecté chez trois cygnes morts près d'Yvorne, dans le Chablais vaudois. Une zone de contrôle a été établie, incluant une exploitation en Valais.
Publié: il y a 46 minutes
Trois cygnes infectés par la grippe aviaire ont été détectés dans le Chablais vaudois. (image d'illustration)
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le virus de la grippe aviaire a été détecté chez trois cygnes retrouvés morts à proximité d'Yvorne, dans le Chablais vaudois. Une zone de contrôle a été instaurée autour de l'étang concerné, incluant une exploitation située en Valais. Les détenteurs de volailles sont appelés à respecter strictement les mesures de prévention en vigueur depuis novembre dernier.

Celles-ci sont obligatoires dans la zone de contrôle ainsi que, sur l'ensemble du canton, pour toutes les détentions comptant plus de 50 volailles, rappelle vendredi l'Etat du Valais dans un communiqué. La découverte des trois oiseaux sauvages morts des causes de la grippe aviaire a eu lieu jeudi, est-il précisé.

Les volailles ne doivent sortir que dans des zones protégées de l'accès des oiseaux sauvages. Les aires de sortie, les emplacements d'alimentation et d'abreuvement ainsi que les bassins doivent être sécurisés par des clôtures ou des filets dont le maillage n'excède pas 4 cm. A défaut, les volailles doivent être maintenues dans un poulailler fermé, rappelle le Canton.

Pas de crainte pour l'humain

Des mesures strictes de biosécurité doivent aussi être appliquées: limitation de l'accès aux poulaillers, port de chaussures et de vêtements dédiés à l'élevage, lavage et désinfection des mains avant toute entrée, mise en place d'un sas d'hygiène si possible. Les visites et déplacements non indispensables dans les élevages doivent être réduits au strict minimum.

A lire aussi
La grippe aviaire progresse dans le Chablais, les mesures renforcées
Vigilance accrue
La grippe aviaire progresse dans le Chablais, la surveillance est renforcée
La grippe aviaire a décimé près de 400 cigognes vers Madrid
La grippe aviaire a frappé
Près de 400 cigognes retrouvées mortes vers Madrid

Ces mêmes mesures sont vivement recommandées pour les détenteurs de moins de 50 volailles, afin de réduire le risque de propagation de la maladie, ajoute le communiqué. Toute découverte de cadavre d'oiseau sauvage doit être annoncée sans délai au garde-faune compétent. Il est fortement recommandé de ne pas manipuler l'animal.

Pour rappel, la transmission du virus de la grippe aviaire à l'être humain est extrêmement rare et a été observée jusqu'ici uniquement dans des cas isolés à la suite de contacts étroits, non protégés avec des volailles infectées. Les produits de volaille, comme la viande de poulet et les oeufs, peuvent être consommés sans crainte.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus