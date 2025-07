Au menu de ce vendredi 18 juillet: un militant fliqué à Genève, des campings en danger, un Conseil fédéral divisé, un vol solaire toujours plus proche du soleil et pour finir un énorme défi pour la Nati.

L'affaire du militant pro-Palestine Emilien Clerc relance le débat sur un possible fichage abusif des militants en Suisse. Photo: keystone-sda.ch

Plus que quelques heures et c'est le week-end! Pour vous aider à tenir jusque-là, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités à ne pas manquer en ce vendredi 18 juillet.

1 Fichage illégal à Genève?

L’apparition du nom d’Emilien Clerc, ancien secrétaire politique de la branche suisse du mouvement international palestinien Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) dans une procédure pénale vaudoise avec mention d’une «surveillance discrète» par la police genevoise suscite de vives inquiétudes, écrit «Le Courrier». L'avocate du militant dénonce une mesure illégale, sans base pénale à Genève, et exige sa levée ainsi que l’accès aux données collectées. Ce cas relance le débat sur un possible fichage abusif des militants, rappelant le scandale des fiches. La police assure respecter la légalité, tandis que la conseillère d'Etat genevoise Carole-Anne Kast évoque des mécanismes de contrôle et rejette toute influence politique.

2 Le Valais veut des campings safe

Face à la vulnérabilité des campings valaisans aux dangers naturels révélée par les intempéries de 2023, l’Etat du Valais lance un vaste inventaire des quelque 100 campings du canton, écrit «Le Nouvelliste». Objectif avoué: évaluer leur conformité, leur exposition aux risques et élaborer une stratégie «Camping 2035». Un groupe de travail du DMTE, réunissant experts et autorités, classera les sites selon leur niveau de dangerosité. Des mesures comme des ouvrages de protection ou des plans d’alerte pourront être envisagées. En cas de risques trop élevés, des fermetures ou relocalisations ne sont pas exclues. La semaine dernière, l'Etat du Valais avait fermé le camping d'Arolla en raison des risques de lave torrentielle encourus par le site.

3 Tensions au sein du Conseil fédéral

Le Département fédéral de l’économie (DEFR) a relevé des incertitudes juridiques concernant les règles sur les frais professionnels, relate Blick. La Confédération et les syndicats se sont mis d’accord pour reprendre la réglementation européenne en la matière, tout en y ajoutant un article complémentaire afin de garantir que les frais engagés par les frontaliers soient évalués selon les standards suisses. Toutefois, selon un rapport du DEFR, de «grandes incertitudes» subsistent quant à la validité juridique de cette adaptation devant un tribunal. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) affirme que la modification a fait l'objet d'analyses approfondies, mais que seule une instance judiciaire pourra trancher définitivement.

4 Un avion solaire vise le plus haut vol de l'histoire

L'équipe de SolarStratos va tenter le plus haut vol solaire et électrique de l'histoire. Le pilote neuchâtelois Raphaël Domjan espère parvenir à voler à 10'000 mètres d'altitude grâce aux courants thermiques estivaux, ce vendredi au départ de l’aéroport de Sion. A l'été 2024, un précédent essai avait avorté. «Cette tentative, ce n’est pas un simple copié-collé de celle de l'été 2024», précise Raphaël Domjan. «Beaucoup de travail a été accompli, avec notamment une capacité de batteries augmentée et une nouvelle hélice à pas variable, plus performante pour les vols d’altitude.»

5 Les Suissesses face à un monstre

L'équipe de Suisse féminine de football disputera vendredi soir à Berne, dès 21h, le match le plus important de son histoire. La sélection de la coach suédoise Pia Sundhage défie l'Espagne, championne du monde en titre et favorite de ce championnat d'Europe 2025, en quart de finale. La Roja n'est pas imbattable, n'ont cessé d'affirmer les joueuses suisses tout au long de la semaine, mais la tâche du onze helvétique s'annonce vraiment immense. Notamment sur le plan défensif: il s'agira de contenir les assauts d'une équipe espagnole qui a marqué 14 buts dans ses trois matches de poule. La rencontre est à suivre minute par minute sur Blick.