Un homme s’est retranché à son domicile mercredi après-midi dans le quartier de la Jonction, à Genève, après avoir proféré des menaces. L'homme a finalement été interpellé vers 17h50, après 2h30 de négociation.

Retranché chez lui, l’homme menaçant finit par se rendre

Retranché chez lui, l’homme menaçant finit par se rendre

Solène Monney Journaliste Blick

Une grosse opération de la police genevoise s'est déroulée ce mercredi 22 avril peu après 15h30 dans le quartier de la Jonction. «Un individu s’est retranché à son domicile et s’est montré menaçant envers des tiers», confirment les autorités à Blick. Les forces de l’ordre ont tenté d’entrer en contact avec l’homme pour négocier pendant près de 2h30. L'individu s'est finalement rendu vers 17h50.

Les abords de la rue du Vélodrome ont été bouclés. Le forcené s'était barricadé dans le batiment numéro 8. «Le quartier est bloqué et il y a des policiers partout», témoigne une habitante. Des agents lourdement équipés étaient présents sur place.

Pas de prise d’otage

Des rumeurs de prise d’otage ont rapidement circulé aux alentours, mais elles ont été démenties par les autorités. «Il s’agit d’un individu au comportement menaçant dans un contexte conflictuel particulier», précise la police. La prise d'otage n'est pas la piste privilégiée.

«On entend des cris par moments», a rapporté une témoin présente à proximité lors du déploiement policier. Les autorités évoquent une situation tendue, sans parler de détresse psychologique, tout en indiquant que l’homme traverse une période difficile.

Des huissiers poursuivis

Selon plusieurs témoignages récoltés par 20 minutes, l'homme âgé d'une quarantaine d'années aurait poursuivi deux huissiers armé d'un couteau après leur passages à son domicile. L'individu serait ensuite retourné dans son appartement, où se trouverait également sa mère. Selon les riverains, ils seraient connu pour des altercations.

Des spécialistes de la négociation poursuivaient les échanges pour tenter de résoudre la situation. Au terme des négociations, l'homme s'est finalement rendu à la police.