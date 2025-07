Durant la canicule, les secours ont fait face à une explosion de la suralcoolisation à Genève (Illustration). Photo: Shutterstock

Pour vous accompagner dans cette nouvelle semaine estivale, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des infos suisses à ne pas manquer. Alors que nous réserve ce lundi 7 juillet? Réponse:

1 Les cas d'intoxication à l'alcool explosent à Genève

A Genève, la récente canicule a entraîné une hausse inédite des cas d’intoxication alcoolique, mobilisant fortement les secours, rapporte la «Tribune de Genève». L’alcool figure pour la première fois dans le top 5 des motifs d’intervention. Chaque jour, les services d’urgence sont intervenus pour prévenir des noyades liées à une suralcoolisation, principalement chez les 30-35 ans. Du 25 juin au 2 juillet, 68 évaluations pour alcoolisation aiguë ont été réalisées, dont 45 ont nécessité une intervention ambulancière, 13 étant jugées graves. Le médecin cantonal rappelle que la chaleur amplifie les effets de l’alcool, augmentant les risques de déshydratation, malaise ou coup de chaleur. Il appelle à la prudence, recommande de boire de l’eau entre chaque verre et de ne pas surcharger les urgences, déjà mises à rude épreuve pendant l’été.

2 La piscine anti-français de Porrentruy taclée par Berne

La Commission fédérale contre le racisme (CFR) critique la décision de Porrentruy d’interdire l’accès à sa piscine aux étrangers ne résidant ni ne travaillant en Suisse, estimant la mesure trop générale, relève Blick. «Il est possible qu’elle contrevienne à l’article 8 de la Constitution fédérale, qui établit un principe de non-discrimination», pose la présidente de la CFR, Ursula Schneider Schüttel, dans les colonnes du «Temps» de ce lundi. Elle appelle à des sanctions plus ciblées. Le maire de Porrentruy, Philippe Eggertswyler, défend une décision proportionnée, prise après l’échec de mesures préventives. Il rappelle que la mesure n’est pas appliquée aveuglément et n’affectera ni les touristes séjournant temporairement en Suisse ni les familles des frontaliers. En France, l'affaire fait des remous. L’ambassade envisage une intervention, souligne Blick.

3 Pierre-Yves Maillard vent debout contre les «barons» de l'électricité

Le président de l’Union syndicale suisse, Pierre-Yves Maillard, veut s’opposer à l’accord sur l’électricité avec l’UE rapportent les titres de CH-Media. Le Vaudois met en garde: une ouverture complète du marché risquerait de rendre l’électricité inabordable pour de nombreuses personnes, tandis que les entreprises énergétiques engrangeraient d'importants profits. «En Suisse, il y a de petits barons de l’électricité qui veulent devenir de grands barons, comme dans l’UE», déclare M. Maillard. Il soutient désormais le paquet de base sur les relations avec l’UE, à condition que la protection des salaires ne soit pas affaiblie par le Parlement. Selon lui, «un bon équilibre a été trouvé».

4 Le célèbre guérisseur romand Denis Vipret accusé d'agressions sexuelles

Une nouvelle plainte pénale a été déposée en décembre 2024, contre le magnétiseur vedette romand Denis Vipret, selon la RTS. Le Fribourgeois, présumé innocent dans cette affaire, conteste l'intégralité des faits. De son côté, le Ministère public (MP) fribourgeois confirme l'ouverture d'une procédure pour contrainte sexuelle. Le magnétiseur, déjà condamné à une amende en mai 2024 pour gestes déplacés dans une autre affaire, sera auditionné en août par le MP. Dans son émission Vraiment, la RTS a recueilli plusieurs témoignages décrivant des comportements inappropriés lors de séances. Cinq femmes accusent l'homme d'attouchements sexuels. L'une d'entre elles avait porté plainte en 2020, mais l'avait retirée après un accord financier avec le magnétiseur.

5 Le courant suisse alimente les profits… et les bonus XXL

La société nationale de gestion du réseau électrique, Swissgrid, a engrangé d'importants bénéfices malgré sa position de monopole, relève Blick. Depuis 2014, elle aurait réalisé plus de 890 millions de francs de bénéfice, dont 200 millions versés en dividendes à Axpo et BKW, ses deux principaux actionnaires. Le management de la SA en profite également: en 2024, le salaire le plus élevé – environ 900'000 francs, incluant un bonus de 230'000 francs – aurait été attribué au CEO Yves Zumwald. Son salaire aurait ainsi augmenté de 25% en sept ans. Swissgrid défend ces rémunérations comme étant conformes aux standards du marché et du secteur. L’entreprise appartient majoritairement à des fournisseurs d’énergie, et non à la Confédération.