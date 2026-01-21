Après un post Facebook polémique, Mauro Poggia porte plainte

Le conseiller aux Etats genevois Mauro Poggia a porté plainte au Ministère public de la Confédération, révèle ce mercredi «Le Temps». Après un message Facebook polémique, il dit avoir reçu des insultes et menaces.

Il a reçu un message menaçant

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Le conseiller aux Etats genevois Mauro Poggia a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) pour menace, révèle «Le Temps» ce mercredi 21 janvier. L'affaire remonte au 1er janvier, lors du drame de Crans-Montana. L'élu a provoqué la polémique après un message jugé maladroit sur Facebook. Celui-ci disait que l'incendie au «Constellation» était «un drame inespéré» pour Israël, qui pouvait détourner l'attention de «son épuration ethnique à Gaza, et ses exactions en Cisjordanie».

Un message qui a choqué plusieurs internautes. Et certains n'ont pas hésité à le lui faire savoir, parfois violemment: l'élu dit avoir reçu plusieurs messages d'insultes et de menaces, même après avoir supprimé le poste sur la plateforme. Le MPC examine la plainte.