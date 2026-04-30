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G7 à Evian
«Un terrain d'entente» pour organiser un village alternatif à Genève

Un accord a été trouvé jeudi entre la Ville de Genève et la coalition NoG7 pour envisager un village alternatif lors du G7 à Evian en juin. Le parc des Bastions est désormais écarté, d'autres options sont à l'étude.
Publié: 19:46 heures
La coalition NoG7 rassemble une cinquantaine d'organisations.
Photo: keystone-sda.ch

Selon la coalition NoG7, plusieurs options sont sur la table pour organiser dans un parc de la Ville de Genève un village alternatif. Une rencontre jeudi entre des représentants de la coalition et des membres du Conseil administratif de la Ville de Genève a permis de «trouver un terrain d'entente».

Parmi les participants à cette réunion, le maire de la Ville de Genève Alfonso Gomez et la conseillère administrative Christina Kitsos. Dans un communiqué diffusé à l'issue de cet échange, NoG7 indique que «le parc des Bastions ne fait plus partie des choix retenus, mais le Conseil administratif a proposé des alternatives» satisfaisantes.

Pour rappel, l'installation d'un village alternatif aux Bastions n'avait pas été autorisée. Les discussions vont se poursuivre, selon la coalition. Les futures discussions porteront aussi sur les modalités d'organisation d'un camping pour accueillir les militants venus des pays voisins et d'autres cantons.

La coalition NoG7, qui rassemble une cinquantaine d'organisations, a dévoilé mardi les grandes lignes des événements prévus à Genève contre le G7 organisé à Evian en juin prochain. Un village alternatif, voulu comme un lieu de débats et de rencontres, est au programme le samedi 13 juin alors qu'une grande manifestation est prévue le dimanche 14 juin. Un appel à l'international a été lancé.

France «pas correcte»

A ce stade, aucune autorisation n'a été délivrée, mais avec ou sans autorisation, cette mobilisation aura de toute façon lieu, selon la coalition. Le Département de la sécurité veut de son côté procéder à une évaluation complète des risques concrets avant de se prononcer.

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Sa responsable, Carole-Anne Kast, a répété la position du canton jeudi dans l'émission Forum de la RTS: «cette manifestation sera autorisée si le niveau de risque est acceptable et si nous pouvons discuter d'un trajet avec les organisateurs».

La conseillère d'Etat a par ailleurs dénoncé le discours «qui n'est pas pacifiste» de la part des organisateurs. Elle a aussi fustigé l'attitude de la France qui «n'a pas été correcte dans cette discussion». Aucune demande de manifestation n'a été faite côté français.

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