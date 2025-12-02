DE
FR

Plus de bus le soir et la nuit
Les TPG améliorent leur offre pour les loisirs avant Noël

Les Transports publics genevois (TPG) améliorent leur offre pour les loisirs à partir du 14 décembre. Plus de bus circuleront en soirée et le week-end, avec un renforcement du réseau nocturne et des lignes desservant les zones de loisirs.
Publié: 13:18 heures
Les Transports publics genevois (TPG) améliorent leur offre pour les loisirs à partir du 14 décembre.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

A l'occasion du changement d'horaire du 14 décembre, les Transports publics genevois (TPG) améliorent leur offre principalement pour les déplacements liés aux loisirs. Davantage de bus circuleront en début et fin de soirée, en particulier pendant le week-end.

A lire aussi
Le domicile de la nouvelle directrice RH des TPG fait scandale
Les 5 infos suisses du jour
Le domicile de la future directrice RH des TPG fait scandale
Le chaos à la rue de Carouge touche (bientôt) à sa fin
Des trams dès le 6 décembre
Le chaos à la rue de Carouge touche (bientôt) à sa fin

L'offre nocturne sera renforcée entre le 30 avril et le 24 septembre, ont annoncé mardi les TPG. Le réseau nocturne du week-end incluera désormais le jeudi, avec la possibilité de partir du centre-ville vers 03h30 au plus tard. Plus généralement, l'horaire sera étoffé entre 19h00 et 21h00 le samedi et durant l'horaire vacances.

De mai à septembre, deux fois plus de bus circuleront le dimanche sur la ligne 8 entre la gare Cornavin et Veyrier pour faciliter l'accès au téléphérique du Salève. Lancée en 2025, la ligne 29 circulera du 1er mai au 27 septembre. Cette ligne qui dessert les plages lacustres du vendredi soir au dimanche sera aussi exploitée tous les jours de la semaine lors de l'application de l'horaire vacances.

Le parcours de la ligne 7 sera modifié pour desservir le centre sportif de Vessy et le nouveau quartier des Grands-Esserts, à Veyrier, tandis que la ligne 38 sera prolongée le week-end jusqu'au centre sportif de Sous-moulin. Du côté de l'Ain (F), la ligne 67 ira jusqu'à la télécabine du Fierney, à Crozet, les samedis, dimanches et jours fériés.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus