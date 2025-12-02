Les Transports publics genevois (TPG) améliorent leur offre pour les loisirs à partir du 14 décembre. Plus de bus circuleront en soirée et le week-end, avec un renforcement du réseau nocturne et des lignes desservant les zones de loisirs.

Les TPG améliorent leur offre pour les loisirs avant Noël

Plus de bus le soir et la nuit

A l'occasion du changement d'horaire du 14 décembre, les Transports publics genevois (TPG) améliorent leur offre principalement pour les déplacements liés aux loisirs. Davantage de bus circuleront en début et fin de soirée, en particulier pendant le week-end.

L'offre nocturne sera renforcée entre le 30 avril et le 24 septembre, ont annoncé mardi les TPG. Le réseau nocturne du week-end incluera désormais le jeudi, avec la possibilité de partir du centre-ville vers 03h30 au plus tard. Plus généralement, l'horaire sera étoffé entre 19h00 et 21h00 le samedi et durant l'horaire vacances.

De mai à septembre, deux fois plus de bus circuleront le dimanche sur la ligne 8 entre la gare Cornavin et Veyrier pour faciliter l'accès au téléphérique du Salève. Lancée en 2025, la ligne 29 circulera du 1er mai au 27 septembre. Cette ligne qui dessert les plages lacustres du vendredi soir au dimanche sera aussi exploitée tous les jours de la semaine lors de l'application de l'horaire vacances.

Le parcours de la ligne 7 sera modifié pour desservir le centre sportif de Vessy et le nouveau quartier des Grands-Esserts, à Veyrier, tandis que la ligne 38 sera prolongée le week-end jusqu'au centre sportif de Sous-moulin. Du côté de l'Ain (F), la ligne 67 ira jusqu'à la télécabine du Fierney, à Crozet, les samedis, dimanches et jours fériés.