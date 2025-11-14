DE
FR

Des trams dès le 6 décembre
Le chaos à la rue de Carouge touche (bientôt) à sa fin

Les trams des lignes 12 et 18 reprendront leur service sur la rue de Carouge à Genève dès le 6 décembre. Les travaux des TPG seront terminés à temps, rétablissant la liaison directe entre Genève et Carouge, malgré un détournement pour La Course de l'Escalade.
Publié: il y a 9 minutes
Partager
Écouter
Dès le 6 décembre, les trams reprendront du service à la rue de Carouge à Genève.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les trams des lignes 12 et 18 circuleront à nouveau sur la rue de Carouge à partir du samedi 6 décembre, comme prévu. Les travaux réalisés pour les Transports publics genevois (TPG) sur ce tronçon seront terminés à temps pour une reprise de l'exploitation complète de ces deux lignes.

La liaison directe en entre Genève et Carouge sera rétablie, indiquent vendredi les TPG. Mais il faudra tout de même compter avec un détournement ponctuel de la Place de Neuve pendant ce week-end, en raison de La Course de l’Escalade.

Agenda respecté

Tout sera à nouveau normal à partir du lundi 8 décembre. Les trams circuleront sans interruption entre Thônex et Lancy-Bachet pour la ligne 12 ainsi que Meyrin et Grand-Lancy pour la ligne 18. De plus, la ligne 17 retrouvera son parcours initial de Lancy-Pont-Rouge à Annemasse.

Le retour à une exploitation intégrale de ces lignes structurantes correspond à la fin de tous les travaux planifiés par les TPG à la rue de Carouge, en respectant l’agenda des travaux annoncé. Ces interventions avaient pour objectif de garantir une exploitation fiable du réseau.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus