Le Grand Conseil genevois a rejeté jeudi le projet de budget 2026 bis affichant un déficit de 599,4 millions CHF. Le canton fonctionnera sous le régime des douzièmes provisoires jusqu'à fin 2026.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Grand Conseil genevois a refusé jeudi l'entrée en matière sur le projet du budget de l'Etat 2026 bis. Le canton continuera ainsi à fonctionner jusqu'à la fin de l'année sous le régime des douzièmes provisoires.

L'entrée en matière a été refusée par 50 voix (PLR, UDC, Centre, LJS) contre 42 (PS, Vert-e-s, MCG) et une abstention. Ce projet de budget affichait un déficit de 599,4 millions. Déjà enterré en plénière en décembre 2025, le premier projet de budget affichait en septembre un déficit de 409,4 millions, alourdi à 687 millions en cours de processus.

Le projet de budget 2026 bis était ainsi assez similaire en termes de déficit par rapport aux moutures précédentes. Selon Jacques Blondin, député du Centre, c'était un «copier-coller». Pour la majorité de droite, ce déficit n'est pas admissible, d'où le refus d'entrer en matière.

Il faut laisser de côté ce projet de budget 2026 bis qui appartient au passé pour se concentrer sur la suite, selon Yvan Zweifel, député PLR. Pour son parti, «la suite» passera par les mesures d'économie contenues dans le rapport d'experts mandatés par le Conseil d'Etat. Ce rapport Zuin, du nom de l'ancien président de la Cour des comptes qui l'a piloté, propose des pistes pour des coupes à hauteur de 533 millions de francs d'ici 2029.

Contrainte légale

La gauche, peu satisfaite de ce projet du budget bis 2026 «au goût amer», aurait voulu entrer en matière afin de trouver des améliorations. Les socialistes et les Vert-e-s ont fustigé une nouvelle fois les baisses d'impôts votées en 2024 par la population à laquelle on avait dit «Genève pouvait se le permettre».

Ce projet de budget 2026 bis avait été élaboré en raison d'une contrainte légale qui oblige le Conseil d'Etat à représenter une feuille de route budgétaire si la première ne passe pas. Un exercice vain et coûteux, selon Nathalie Fontanet, conseillère d'Etat en charge des finances.

La Grande Argentière a insisté sur l'"augmentation vertigineuse des charges en particulier contraintes». Dans le projet de budget 2026 bis, les charges (11,32 milliards) augmentent de 436,8 millions (+4% par rapport au budget 2025), à un rythme plus soutenu que celui des revenus (10,72 milliards), soit une hausse de 93,1 millions (+0,9%).

Fribourg aussi

Le canton de Fribourg fonctionne aussi cette année selon le système des douzièmes. Les députés fribourgeois se prononceront la semaine prochaine sur un projet de budget 2026 bis. Une première mouture avait été retirée après le lancement par la gauche et les syndicats d'un référendum contre la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE). Elle avait été rejetée par la population en avril dernier.