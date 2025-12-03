DE
FR

Malgré l'inquiétude de fraude
Genève valide le résultat de la votation sur les soins dentaires

Le Conseil d'Etat genevois a validé le résultat de la votation sur l'initiative des soins dentaires, malgré les demandes de recomptage du PS. Le parti socialiste, préoccupé par une possible fraude à Vernier, regrette cette décision mais ne fera pas recours.
Publié: il y a 2 minutes
Thomas Wenger, Président PS genevois, le 15 mai 2024 à Genève.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d'Etat genevois a validé le résultat de la votation cantonale sur l'initiative sur les soins dentaires. Au vu des 142 voix d'écart en faveur du «non» et de la fraude potentielle sur plus de 200 bulletins électoraux à Vernier, le PS demandait un recomptage des bulletins.

«Aucun élément ne permet à ce stade de suspecter d'éventuelles irrégularités» s'agissant des objets en votation dimanche, a indiqué mercredi le gouvernement. Mais pour le PS, «le doute demeure sur l'exactitude des résultats», a réagi son président Thomas Wenger, qui prend acte «avec regret» de cette validation par le Conseil d'Etat «avant d'avoir les conclusions de l'enquête sur la fraude à Vernier.»

Compte tenu des soupçons concernant l'élection du Conseil municipal de Vernier, le PS estime que la votation cantonale pourrait aussi être entachée d'irrégularités. «Il suffirait de 72 votes différents pour inverser le résultat» de la votation sur l'initiative «Pour des soins dentaires accessibles à toute la population», écrivait le parti dans une lettre à la Chancellerie d'Etat envoyée mardi.

«Nous ne ferons pas recours pour ne pas ajouter de l'huile sur le feu de cette crise démocratique», a précisé Thomas Wenger. Le PS reviendra au Grand Conseil avec une proposition sur les soins dentaires. «Au vu du résultat de 50% de 'oui', nous espérons que les autres partis nous suivrons», a-t-il conclu.

