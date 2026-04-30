DE
FR

Après trois ans de travaux
La Fondation Bodmer rouvrira ses portes le 18 septembre

Après trois ans de travaux, la Fondation Martin Bodmer de Cologny rouvrira le 18 septembre. Ses bâtiments néoclassiques rénovés intègrent désormais des technologies modernes et écologiques, comme des pompes à chaleur et des panneaux solaires.
Publié: 15:05 heures
Jacques Berchlold, Directeur de la Fondation Martin Bodmer, le 30 avril 2026 à Cologny.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Fondation Martin Bodmer rouvrira ses portes le 18 septembre après une vaste rénovation de ses bâtiments historiques. Le chantier a permis de moderniser les infrastructures, d'améliorer l’accessibilité et de réduire l’empreinte environnementale du site.

A lire aussi
Exposition spéciale pour les 25 ans de la Fondation Beyeler
Un invité de marque
La Fondation Beyeler fête ses 25 ans
La Fondation Beyeler célèbre Cézanne avec une exposition majeure
80 tableaux
La Fondation Beyeler célèbre Cézanne avec une exposition majeure

«Le projet arrive à son terme; on voit le bout du tunnel après trois ans de travaux interminables», a déclaré Jacques Berchtold, directeur de la Fondation Martin Bodmer jeudi devant la presse à Cologny (GE). Ils ont été guidés par le souci de moderniser les équipements et de répondre aux normes actuelles, a-t-il poursuivi.

Inaugurés en 1951, les deux pavillons néoclassiques ont fait l’objet d’une rénovation énergétique complète. Le chauffage au fioul a été remplacé par des pompes à chaleur, complétées par des panneaux photovoltaïques. L’isolation des toitures et le remplacement des fenêtres permettent désormais un meilleur confort thermique pour le public et les équipes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus