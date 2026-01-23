DE
La Fondation Beyeler célèbre Cézanne avec une exposition majeure

La Fondation Beyeler consacre à Paul Cézanne (1839-1906) une exposition à voir dès dimanche à Riehen (BS). Elle réunit près de 80 tableaux dont la moitié issue de collections privées et porte sur la période la plus significative de l'oeuvre du peintre français.
Publié: 12:52 heures
L'exposition «Cézanne» présente notamment neuf versions du motif favori de l'artiste français, la Montagne Ste-Victoire.
Photo: Nelson-Atkins Digital Production
ATS Agence télégraphique suisse

La Fondation Beyeler consacre une grande exposition à Paul Cézanne, à découvrir dès dimanche à Riehen (BS). Près de 80 tableaux, dont la moitié issus de collections privées, retracent la période la plus marquante de l’œuvre du peintre français.

Portraits énigmatiques, scènes paradisiaques de baigneurs et de baigneuses, paysages provençaux évocateurs, ainsi que neuf versions de son motif privilégié, la montagne Sainte-Victoire: le public est invité à découvrir Cézanne au sommet de son art. L'exposition présentée vendredi aux médias compte une cinquantaine de peintures à l'huile et 20 aquarelles, indique la Fondation Beyeler.

Sur la quarantaine de tableaux provenant de collections privées, de nombreux n'ont jamais ou que rarement été présentés au public en Suisse et dans les pays environnants. Les autres oeuvres exposées viennent des «meilleurs» musées européens et américains, précise le directeur de la Fondation Beyeler, Sam Keller. L'exposition «Cézanne» est visible jusqu'au 25 mai.

