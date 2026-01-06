DE
FR

Elle avait 64 ans
L'humoriste genevoise Claude-Inga Barbey est décédée

La comédienne genevoise est décédée à 64 ans d'une longue maladie, révèle «Le Temps» ce mardi.
Publié: 17:03 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
Claude-Inga Barbey est décédée.
Photo: DR
sda-logo.jpeg
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
ATS Agence télégraphique suisse et Olalla Piñeiro Trigo

Claude-Inga Barbey est décédée à 64 ans. L'annonce du décès, ce samedi, de la comédienne et satiriste genevoise aurait filtré, selon «Le Temps», qui révèle l'information ce mardi 6 janvier. Elle était apparue à la Revue genevoise jusqu'à la toute fin de l'année 2025. 

L'information a été confirmé à Keystone-ATS par Frédéric Hohl, ami de la comédienne et producteur de la Revue genevoise, le dernier spectacle qu'elle a co-écrit et mis en scène. 

Claude-Inga Barbey est née à Genève où elle a suivi l'Ecole supérieure d'art dramatique. Après avoir participé à des émissions radio et télé (Les Dicodeurs, Cinq sur cinq et Le Fond de la corbeille), elle crée avec Patrick Lapp le couple de Monique et Roger dans l'émission Bergamote.

