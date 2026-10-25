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Introuvables depuis mercredi
Nahom et Tesfalem sont portés disparus à Genève

Depuis mercredi, Nahom S., 15 ans, et Tesfalem Z., 16 ans, sont introuvables à Genève. Selon la police, les deux adolescents ont été vus pour la dernière fois dans un tram de la ligne 14 en direction de la place de Bel-Air.
Publié: il y a 2 minutes
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Nahom S. a 15 ans.
Photo: Kapo Genf
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Mattia Jutzeler

Deux adolescents sont portés disparus à Genève. Nahom S., 15 ans, et Tesfalem Z., 16 ans, n'ont plus donné de nouvelles à leurs familles depuis ce mercredi 21 octobre 2026, indique la police cantonale genevoise.

Les deux adolescents ont été vus pour la dernière fois dans l'après-midi du même jour, dans un tram de la ligne 14. Le tram se dirigeait vers la place de Bel-Air. La police ne précise pas l'heure exacte.

Nahom S. a 15 ans, est mince et a les cheveux noirs. Il portait un pantalon de training de couleur noire ADIDAS avec lignes blanches sur les côtés, une veste de couleur noire avec capuche, un t-shirt de couleur blanche et des baskets de couleur noire.

Appel à témoins

Tesfalem Z. a16 ans et est de corpulence mince. Il a les cheveux noirs et est vêtu d’un pantalon de training de couleur noire, d’une veste de couleur grise dont le torse est de couleur noire. Il porte des baskets de couleur blanche.

Selon la police, les deux adolescents sont originaires d'Erythrée. La police cantonale genevoise ne fait état d'aucun risque particulier. La police judiciaire genevoise recherche des témoins et prie les personnes ayant vu les deux adolescents de s'annoncer auprès de la police ou du poste de police le plus proche.

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