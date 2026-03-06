DE
FR

Justice genevoise
14 ans de prison pour le médecin ayant abattu son épouse à Vandoeuvres

Le médecin jugé pour avoir abattu son épouse à Vandoeuvres (GE) est condamné à 14 ans de prison. Le Tribunal criminel de Genève l'a reconnu vendredi coupable d'assassinat avec une responsabilité légèrement restreinte. La défense a interjeté appel.
Publié: 17:48 heures
Le Tribunal criminel de Genève a reconnu le médecin qui a abattu sa femme à Vandeouvres en 2021 coupable d'assassinat (archives).
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le médecin jugé pour l’assassinat de son épouse à Vandoeuvres (GE) a été condamné à 14 ans de prison. Sa défense a fait appel de cette décision après une reconnaissance de responsabilité légèrement restreinte. L'homme a tué «sur la base de motivations égoïstes, viles et futiles», a dit la présidente Alessandra Armati, parlant de «faute lourde». Le tribunal a dénoncé «sa froideur extrême» après le crime.

Ce quinquagénaire avait tiré en octobre 2021 quatre coups de feu dans le dos de la victime. Il était en proie à un contexte de délire mystique aggravé par une consommation massive de cocaïne et de crack. Le Ministère public avait demandé 14 ans et six mois de prison. Dont 12 pour assassinat, étant donné, selon le procureur général Olivier Jornot, le mobile et le «carnage» perpétré par un homme qui n'était pas horrifié d'avoir occis son épouse.

La défense avait elle plaidé l'irresponsabilité. Elle voulait au moins une responsabilité largement restreinte pour réduire la peine de trois quarts.

