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Une gestion rigoureuse
L'Hôpital fribourgeois a réduit sa perte annuelle à 30 millions

L'Hôpital fribourgeois (HFR) a réduit sa perte annuelle à 30,2 millions CHF en 2025, contre 39 millions en 2024. Cette amélioration s'explique par une gestion rigoureuse malgré des amortissements en hausse.
Publié: 11:22 heures
Philipp Mueller, directeur general de l'HFR, le 29 octobre 2025 à Riaz dans le canton de Fribourg
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Hôpital fribourgeois (HFR) reste dans les chiffres rouges. Il a essuyé une perte annuelle de 30,2 millions de francs en 2025, au lieu des 29,9 millions budgété et des 39 millions de l'exercice précédent. L'évolution témoigne d'une politique d’investissement ciblée.

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L'amélioration d'une année sur l'autre a été réalisée grâce aux «efforts de gestion et à une vigilance permanente sur l’ensemble des dépenses», a indiqué mercredi l'HFR. Elle intervient alors que les amortissements dépassent les 21 millions de francs, soit 2,7 millions de plus qu’en 2024.

Si l’activité stationnaire a été globalement stable et l’ambulatoire en progression de 2,85%, les revenus liés à la première sont se révélés inférieurs au budget. Le chiffre d’affaires a atteint pour sa part 570,9 millions de francs, en légère hausse.

Médecine interne réorganisée

Au-delà, l'exercice a été synonyme de changements. L'HFR dispose notamment d'un nouveau directeur général, en la personne de Philipp Müller. Il a réorganisé par ailleurs la médecine interne sur les sites régionaux et développé la gériatrie aigüe à Riaz.

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