«Situation de crise»
Manque d’effectifs et surcharge de travail à l'Hôpital de Fribourg

Le Syndicat des services publics alerte sur la situation du personnel de l’Hôpital fribourgeois. Selon le syndicat, les employés font face à une surcharge de travail et à un manque d’effectifs.
Publié: 10:11 heures
|
Dernière mise à jour: 10:12 heures
1/2
Le personnel de l’Hôpital fribourgeois est totlameent sous tension.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Syndicat des services publics (SSP) alerte sur la situation critique que vivent les employés de l’Hôpital fribourgeois (HFR). Ces derniers sont confrontés à une «forte surcharge de travail» et à un manque d’effectifs, a indiqué le SSP, en se faisant l'écho de certains d'entre eux. «La situation n’est pas uniquement difficile pour les patients et leurs proches», a précisé vendredi le SSP. «Elle est également extrêmement dure à vivre pour le personnel hospitalier. La charge de travail est déjà élevée, toute l’année; à l’heure actuelle, elle devient, dans certains services, intenable», précise le communiqué.

«Ce n’est tout simplement pas normal», dénonce le syndicat. Selon lui, ce sont surtout les mesures d’économies décidées par le Conseil d’Etat qui créent la «situation de crise». Il cite l’exigence de l'exécutif de «biffer» 15 millions par an durant quatre ans, ce qui a impliqué de réduire «fortement» le nombre de lits dans les étages.

Grippe et ski

Une mesure qui «a pour conséquence une réduction de la dotation, et donc des économies en personnel», ajoute le SSP. Les propos de celui-ci répondent au communiqué du 14 janvier de la direction de l'HFR qui disait que l'établissement se voyait «contraint ces derniers jours de reporter des opérations électives non urgentes».

L'HFR est confronté à un taux élevé d’occupation de ses lits, en raison d'un afflux de patients causé notamment par l’épidémie de grippe, mais aussi par des accidents de ski. La décision a été arrêtée «compte tenu du nombre de lits à disposition et de la nécessité d’assurer la prise en charge des patients en urgence».

Le phénomène de surcharge observé en ces premiers jours de l'année se retrouve dans de nombreux autres hôpitaux publics, avait rappelé au passage l'HFR.

