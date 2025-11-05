La victime retrouvée découpée à Fédry en France, avait raconté à un ami que son ex-locataire, ressortissante française, était «secouée». Il l'avait mise à la porte, témoigne l'un de ses amis d'enfance.

Nous l'appellerons Jean-Pierre*. Ce Vaudois de 75 ans, dont le corps a été retrouvé coupé en deux samedi à Fédry, petit village de Haute-Saône (F), était selon toute vraisemblance fâché avec sa locataire. C'est ce que soupçonne le témoin que nous avons contacté, Claude-Alain Habegger, l'un de ses amis d'enfance.

Il nous indique que son copain avait mis à la porte son ex-locataire, une ressortissante française d'origine ivoirienne de 39 ans. Celle-ci a été arrêtée le 2 novembre à la douane de l'Auberson, alors qu'elle tentait vraisemblablement de quitter Saint-Croix pour retourner en France.

La justice vaudoise la soupçonne d'avoir incendié l'appartement de Sainte-Croix qu'elle partageait avec Jean-Pierre. «J’avais appris de lui dernièrement qu’il avait une locataire qui était folle, 'secouée' comme il disait, qu’il aurait mise à la porte»», raconte Claude-Alain Habegger. Ce policier à la retraite connaît son ancien camarade d'école depuis 45 ans. Evoquant le meurtre, notre témoin ajoute: «Si un lien était établi avec la prévenue, cela m’étonnerait qu'elle ait fait cela toute seule, mais je ne suis plus dans le métier et n’ai plus de contact avec mes anciens collègues. L’enquête pourrait cependant avancer assez vite, maintenant qu’il y a une arrestation.»

Ses amis bouleversés

Jean-Pierre avait un groupe d'amis très fidèles à Sainte-Croix. «C’était un très chic copain, on se connaissait depuis tous petits. On se voyait sans faute tous les premiers vendredis du mois pour un repas dans la région, raconte Claude-Alain Habegger. Il devait venir ce vendredi. Je ne sais pas ce que l'on va faire à cette prochaine rencontre», dit-il, la voix bouleversée.

L'ami d'enfance de la victime nous indique qu'elle allait bien. «Il s’occupait d’un tas de choses, il était mécanicien bénévole au Musée de l’aviation militaire à Payerne, il aimait beaucoup cela et nous en parlait souvent. En outre, je crois qu’il était assesseur à la justice de paix ou avait plusieurs tutelles. C’était un gars très jovial.»

Jean-Pierre ne semblait pas partager sa vie avec quelqu'un. «Il était célibataire. Je ne connais pas sa famille», ajoute Claude-Alain Habegger.

La France s'occupe de l'autopsie

Le Ministère public vaudois, contacté mercredi matin par Blick, confirme ses soupçons de lien entre l'incendie de l'appartement et le meurtre de Jean-Pierre. La femme de 39 ans, présumée innocente, a été interceptée par une patrouille de gardes-frontière à la douane de l'Auberson. Son signalement avait été diffusé par la police cantonale à la suite de l'incendie.

Mais on ne sait pas encore de quel côté de la frontière a été tuée la victime. A ce stade, deux procédures sont en cours. L'une, en France, prend notamment en charge l'autopsie et l'identification du corps retrouvé par un pêcheur samedi. Et l'autre, en Suisse, couvre l'incendie et les soupçons liés à la disparition de Jean-Pierre, suspendus à l'identification formelle du corps. Plusieurs indices convergents suggèrent qu’il s’agit bien de Jean-Pierre.

La prochaine étape sera d'établir la chronologie des faits et des occupations de la victime et de la prévenue dans les jours qui ont précédé la disparition de Jean-Pierre, sa mort, et l'incendie. La presse française, qui a déjà évoqué une possible séquestration du retraité, semble s'être avancée trop vite. Les procureurs français et vaudois ne possèdent pas encore d'information sur les faits entre la disparition de Jean-Pierre et la découverte du corps.

* Prénom d'emprunt