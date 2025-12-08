La mort de quatre jeunes Fribourgeois dans un accident de voiture à Collonges, vendredi soir, suscite une vive émotion jusqu’à Trancoso, au Portugal, d’où sont originaires leurs familles.

Solène Monney Journaliste Blick

Le décès de quatre jeunes Fribourgeois, vendredi 5 décembre, bouleverse également le Portugal. Les deux hommes âgés de 16 et 18 ans, ainsi que leurs compagnes de 18 ans, étaient originaires de différents villages mais dépendaient tous de la même commune de Trancoso, rapporte le quotidien portugais «Correio da Manhã».

«Tous ces enfants sont nés en Suisse, mais leurs parents ont émigré depuis notre commune, même s’ils viennent de régions distinctes. Ils ont encore ici des grands-parents, des oncles et des cousins. Quatre familles sont anéanties, et toute la communauté est touchée», confie Julio Silva, ami des grands-parents de l’un des jeunes.

Sur les réseaux sociaux des paroisses, les messages de condoléances se multiplient pour soutenir les proches. «Nous sommes tous accablés par une immense tristesse. Nous ne connaissions pas bien ces jeunes, mais nous sommes amis avec leurs parents, leurs oncles et leurs grands-parents», témoigne un habitant de 69 ans.

Un week-end à Disneyland

Les deux couples se rendaient à Disneyland Paris pour le week-end. Mais à Collonges, à la frontière française, leur voiture a été impliquée dans un accident mortel. Le véhicule, qui circulait sur la départementale 984B, a quitté la route peu après 22h30 à hauteur d’un rond-point. Il a effectué plusieurs tonneaux, franchi un petit ruisseau, avant de finir sa course dans un bosquet où il s’est embrasé, selon les gendarmes.

«Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers suite à un appel au 18, tous les occupants ont été déclarés décédés», a indiqué samedi le parquet de Bourg-en-Bresse. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du drame. Selon les premiers éléments, «aucun indice ne laisse penser à une consommation de stupéfiants ou d’alcool», précise Antoine Celle, substitut de la procureure, qui annonce également que des autopsies ont été ordonnées.