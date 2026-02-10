DE
FR

Au moins 1,45 million concerné
Une petite commune fribourgeoise épinglée pour des irrégularités financières

Des mesures strictes doivent être imposées à Misery-Courtion (FR) en raison d'irrégularités financières. Un audit externe chiffre les pertes à 1,45 million de francs, sans indice de fraude.
Publié: il y a 23 minutes
1/2
La Préfecture du district du Lac ordonne des mesures contraignantes pour stabiliser les finances communales de (FR).
Photo: Wikipédia/Mysery-Courtion
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Préfecture du district du Lac ordonne des mesures contraignantes pour stabiliser les finances communales de (FR). Le Conseil communal a constaté l'an dernier des irrégularités dans la gestion financière. Il est question d'une somme cumulée de 1,45 million.

Dès l’apparition des premiers indices, l'exécutif a réagi «de façon autonome et immédiate» en engageant du personnel spécialisé supplémentaire au sein de l’administration financière, a indiqué la Préfecture du Lac mardi. Il s'agissait d'établir le plus rapidement et le plus complètement possible l’ampleur des manquements.

En août, il est apparu que la situation concernait des éléments d’une «ampleur et d’une complexité significatives». Le Conseil communal en a alors informé le préfet du district du Lac, à Morat. En étroite concertation entre l'exécutif et la préfecture, un audit spécial externe des finances communales a été mandaté.

Pas de fraude

Les résultats montrent qu’au cours des dernières années, des lacunes structurelles et organisationnelles importantes sont survenues dans la gestion financière. Des déficiences ont notamment été constatées en matière de gouvernance, de système de contrôle interne (SCI), ainsi que dans la facturation et la gestion des débiteurs.

A lire aussi
La gare de Sugiez livrée aux bulldozers
Canton de Fribourg
La gare de Sugiez livrée aux bulldozers
Enquête sur l’exécutif de Montagny à l’approche des élections
A l'approche des élections
Enquête sur l’exécutif de Montagny pour ingérence et inaction

Aucun indice de comportement frauduleux n’a été relevé, précise le communiqué. L'audit spécial estime à 1,45 million de francs les dommages directs résultant des lacunes constatées depuis huit ans. Le montant est une estimation qui comprend les pertes irréversibles et les corrections comptables nécessaires.

Comptabilisation

La perte a déjà été partiellement comptabilisée dans les comptes annuels précédents. Le rapport de l'audit spécial fait également état d'un «dommage qui ne peut être chiffré directement», ajoutent les services du préfet Christoph Wieland. Le magistrat signale encore prendre les constats «très au sérieux».

C'est pourquoi il a ordonné «des mesures contraignantes afin de garantir une gestion financière conforme au droit, transparente et durable», le tout assorti de délais. Du coup, les autorités devront commencer par élaborer un plan financier conformément à la législation sur les finances communales.

Ensuite, elles sont invitées à mettre en place un SCI ainsi qu'un accompagnement externe jusqu’à fin 2026 au minimum. Le préfet affirme qu'il suivra le processus «de près». Sise entre Avenches (VD) et Fribourg, Misery-Courtion est une commune qui dénombre quelque 2400 habitants.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus