Ingérence et inaction
Enquête sur l’exécutif de Montagny à l’approche des élections

La préfecture de la Broye a lancé une enquête administrative sur le syndic et le vice-syndic de Montagny (FR) pour ingérence et inaction. Des mesures urgentes visent à garantir les élections communales de mars.
Publié: il y a 47 minutes
Le préfet Nicolas Kilchoer a ouvert une enquête visant le syndic et le vice-syndic de Montagny.
La préfecture de la Broye a ouvert une enquête administrative visant le syndic et le vice-syndic de la commune de Montagny. L’enquête devra déterminer si les soupçons d’ingérence, de pression et d’inaction dénoncés lors de l’instruction préliminaire sont fondés, a annoncé la préfecture dans un communiqué diffusé lundi soir.

Cette décision du préfet Nicolas Kilchoer fait suite à l'ouverture, le 22 décembre 2025, d'une instruction préliminaire à l'encontre de la commune de Montagny. Cette mesure intervenait à la suite du retrait de deux conseillers communaux et de la démission de l’administratrice communale.

Violations d'obligations légales

L'enquête devra définir les causes qui perturbent le fonctionnement de la commune, les éventuelles violations d'obligations légales et réglementaires et les irrégularités qui affecteraient le Conseil communal et l'administration. L'enquêteur proposera le cas échéant les mesures nécessaires pour régulariser la situation.

Afin d'assurer le fonctionnement de l'administration communale, la préfecture de la Broye a fixé des mesures de surveillance urgente. Deux personnes externes seront nommées pour garantir le bon déroulement des élections communales de mars. La situation financière de la commune est dénoncée au Service des communes dans sa fonction de surveillance, conformément à la législation sur les finances communales.

